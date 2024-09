Er dit hjem sikkert for en hund?

Der findes ikke ét perfekt miljø for en hund. Du kan have børn eller andre kæledyr, der skal tages hensyn til. Du bor måske i en by eller på landet – i en lejlighed eller i et hus. Uanset hvor du bor, er det vigtigste, at miljøet er sikkert for dit kæledyr.

Især hvalpe er meget sensitive i forhold til deres miljø, og negative oplevelser kan have langvarig effekt. I dag har folk ofte hund i bymæssige miljøer, og med bylivet kommer mange, hyppige og typisk intense stimuleringer af synet og hørelsen. Det er yderst vigtigt, at din hvalp ikke forbinder sin bolig med frygt eller ubehagelige følelser.

Bylivet kan være meget stimulerende, men for en hvalp kan det nemt blive overvældende. Du bør bruge tid på gradvist at gøre hvalpen bekendt med omgivelserne og de forskellige situationer, som den kommer til at opleve: biler, rulletrapper, elevatorer, toge, sporvogne og busser bare for at nævne nogle få.

Hvalpen skal også lære at være alene hjemme nogle gange i stadig længere tid uden at blive bange, destruktiv eller larmende.

Ting, du bør overveje:

Udsatte elektriske kabler.

Steder, hvor en hvalp kan komme i klemme eller falde fra, f.eks. vinduer, altaner eller trapper.

Tilgængelige giftige stoffer, herunder rengøringsmidler, e-cigaretgenopfyldningsmiddel, medicin, kemisk gødning, skarpe redskaber, ukrudtsmiddel og insektgift.

Huller og åbninger i haven, hvor en hvalp kan stikke af, og giftige planter.

Giftige planter omfatter stuebirk, alpeviol, kristtjørn, mistelten, filodendron, aloe, pinseliljer, hyacinter, iris, azalea, rhododendron, nerier og ærteblomst.

Det kan være et belønnende og langvarigt forhold at få en hund, og du vil komme langt med at sikre et godt og lykkeligt liv sammen, hvis du sørger for, at dit hjem og din livsstil opfylder din nye hunds sundheds- og sikkerhedsbehov.