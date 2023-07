Når du skal vælge foder til en labrador retriever, er der mange faktorer at overveje: alder, livsstil, aktivitetsniveau, fysiologisk tilstand og sundhed samt potentielle sygdomme eller følsomheder. Foderet giver den energi, som dækker hundens vitale funktioner, og en komplet ernæring bør indeholde en tilpas afbalancering af næringsstoffer, så der hverken er for meget af eller for lidt af noget af kosten, som kan forringe hundens trivsel.

Næringsindhold til en labrador retriever-hvalp, hvad angår energi, protein, mineraler og vitaminer, er meget forskelligt for næringsindholdet til en voksen hund. De har brug for energi og næringsstoffer for at understøtte kroppen, opbygge den og støtte dens vækst. Indtil de er 15 måneder gamle, udvikler en labrador retriever-hvalps immunsystem sig gradvist. Et kompleks af antioxidanter – inklusive E-vitaminer – kan understøtte deres naturlige forsvar i denne tid med store forandringer, nye oplevelser og nye møder. Deres fordøjelsessystem er også forskelligt fra en voksen labrador retriever: deres fordøjelsessystem er ikke modent endnu, så det er vigtigt at give dem letfordøjelige proteiner, som bedre kan udnyttes. Præbiotika såsom fructo-oligosaccharider (FOS) understøtter en god fordøjelse ved at fremme en afbalanceret tarmflora, som giver god afføringskvalitet.

Det er vigtigt at vælge en foderpille med en passende størrelse, form og tekstur for at gøre det nemmere for dem at tage fat med tænderne og spise. Denne vækstfase betyder også moderat energibehov. Hvalpe af stor race, såsom labrador retriever-hvalpe, hvis vækstperiode er lang og intens, er særligt udsatte for skelet- og ledproblemer, herunder defekter i lemmerne, deformiteter i knoglerne og læsioner i leddene. Den første del af væksten handler primært om knogleudvikling, selvom musklerne også begynder at vokse. At begrænse energikoncentrationen af et foder til labrador retriever-hvalpe og give en korrekt daglig mængde foder er med til at kontrollere vækstens hastighed og minimere risikoen for overvægt. Kastration er en faktor hos overvægtige hunde.