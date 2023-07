PRODUKTDETALJER

Velegnet til labradorretrievere på 15 måneder og derover. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult-tørfoder er specielt udviklet med alle din voksne hunds ernæringsmæssige behov i tankerne. Labrador Retriever-foderet har et tilpasset kalorieindhold, herunder et øget proteinindhold og et reduceret fedtindhold, der hjælper din hund med at opretholde en normal vægt. Labradorretrieverens vandafvisende pelsstruktur virker isolerende mod kulden. Derfor er det vigtigt, at labradorretrieveren har en god pelstilstand. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult hjælper med at understøtte hudens barrierefunktion med et udvalgt kompleks. Sammensætningens indhold af næringsstoffer, der omfatter hjulkroneolie og andre essentielle fedtsyrer, hjælper med at opretholde en sund hud og pels hos din hund. Labradorretrieveren, der er en målrettet atlet, giver alt, hvad den har, når det gælder motion. Dens robuste krop og stærke knogler betyder, at din hund har brug for næringsstoffer, der hjælper med at opretholde dens sundhed. Ved hjælp af specifikke næringsstoffer, herunder omega-3-fedtsyrerne EPA og DHA, hjælper foderet med at understøtte sunde knogler. Derudover er foderpillens konsistens og sammensætning skræddersyet eksklusivt til labradorretrieverens kæbe. Foderpillens specielt tilpassede form hjælper også med at mindske hastigheden af foderindtaget for at hjælpe din hund med at opretholde en normal kropsvægt.

