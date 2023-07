Alt, hvad du behøver at vide om racen



Schæferhunden, der er en intelligent, livlig og trofast race, opfylder mange af ønskerne til en hund. Denne hund, der er hengiven over for sin ejer og familie, vil følge dig fra værelse til værelse, ind i bilen og faktisk overalt.



Schæferhundens energiniveau? Højt. Men det kan også være sjovt, da racen elsker enhver aktivitet. Gåture eller løbeture – alt fungerer for schæferhunden – ligesom spor- og agilitykonkurrencer, som den udmærker sig i.



Hvis der findes en særlig egenskab, der definerer schæferhunden, så er det dens intelligens. Den er kendt for at have en utrolig høj intelligens og en evne til at regne ting ud. Det er bl.a. grunden til – ud over dens trofaste natur – at den ofte bruges af væbnede styrker.



På grund af dens meget høje intelligens bruges schæferhunden også i høj grad som servicehund for handicappede eller svagtseende personer. Den passer perfekt til rollen på grund af dens urokkelige loyalitet, intelligens og skarpe lugtesans.



Hvis du træner din hund godt, vil denne race adlyde dig på alle måder. På samme måde som disse hunde er bemærkelsesværdigt selvsikre, er racen også kendt for at være en god selskabshund. De er utroligt knyttet til deres ejer, så det bliver ikke svært at træne din schæferhund, du skal bare være konsekvent.



Racens andet kendetegn: Dens pels! Det er en overdådig dobbeltpels med aftegninger i karakteristiske, dybe farver, der giver schæferhunderacen et prægtigt udseende.