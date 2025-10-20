Velegnet til schæferhunde på 15 måneder og derover. ROYAL CANIN® German Shepherd Adult-tørfoder er specielt udviklet med alle din voksne hunds ernæringsmæssige behov i tankerne. Tørfoderet bidrager til opretholdelsen af et sundt fordøjelsessystem. Denne virkning skyldes indholdet af yderst letfordøjelige L.I.P.-proteiner og et udvalg af særlige fibre, der begrænser tarmforgæringen og samtidig hjælper med at opretholde en sund balance i tarmfloraen. ROYAL CANIN® German Shepherd Adult hjælper med at understøtte hudens barrierefunktion med et særligt kompleks. Det indeholder desuden omega-3-fedtsyrerne EPA og DHA. Disse næringsstoffer bidrager til en sund hud og pels hos din hund. Schæferhunden er kendt for sit livlige temperament og høje aktivitetsniveau. Det betyder, at et foder, der indeholder næringsstoffer, som understøtter sundheden, kan hjælpe med at opretholde denne races høje aktivitetsniveau. Derfor er det beriget med specifikke næringsstoffer, der understøtter sunde knogler. Derudover bidrager denne sammensætning også til at opretholde en normal vægt.