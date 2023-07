Drentsche patrijshond er en ideel jagthund på mange forskellige terræntyper. Racen synes at have en medfødt evne til at holde kontakten med jægeren. Under søgen vil halen på mange hunde af denne race bevæge sig i cirkler, især når hunden får færden af et spor.

Hunde af denne yderst fleksible race kan jage mange forskellige typer vildt i åbent landskab eller marskland. De er også gode retrievere, der let kan finde et forsvundet bytte.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)