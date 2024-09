Protein spiller en vigtig rolle for hvalpes normale udvikling ved at forme og forny væv, muskler og skelettet. Protein er et afgørende mikronæringsstof i fødekæden for både mennesker og dyr, og det bør anvendes så effektivt som muligt. Proteiner er sammensat af kæder af hundredvis (eller endda tusindvis) af aminosyrer.



Der findes 20 forskellige aminosyrer i proteiner, og de klassificeres på to forskellige måder: essentielle og ikke-essentielle. Hvalpen danner ikke selv essentielle aminosyrer i en tilstrækkelig mængde til en velfungerende krop og normal udvikling, og de skal derfor optages fra maden. Ikke-essentielle aminosyrer kan opnås fra overskud af essentielle kostaminosyrer, men de er stadig vigtige for en velfungerende krop og bør være en del af et afbalanceret foder.