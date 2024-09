Blandet fodring af din hund

Den vigtigste egenskab, der adskiller vådt og tørt hundefoder, er vandindholdet. I tørfoder er fugtighedsindholdet ca. 8 %, mens det i vådfoder normalt er ca. 75 %. Det betyder, at indholdet af næringsstoffer og dermed energi er markant højere i tørfoder end i vådfoder.

100 gram hundetørkost indeholder ca. 370 kcal. Den samme mængde vådfoder indeholder "kun" 100 kcal. Forskellene er således betydelige og kan øge den mængde foder, som din hund får. Det daglige energibehov ved fodring af din hund kun med tørkost er dækket med en mængde, der er ca. 3-4 gange mindre, end hvis du kun gav den vådfoder.

Vådfoder vil helt sikkert stimulere din hunds smagsløg mere. Tørkost er vanskeligere at tygge, hvilket kan være et problem for nogle dyr. Der findes hunde, som er særligt kræsne, så de kun vil lege med tørkosten i stedet for faktisk at spise den. Dette kan skyldes vanskeligheder med at tygge de hårde foderpiller. Hunden kan dernæst begynde at behandle dem som legetøj og ikke som mad.

Blandet fodring – kombination af våd- og tørfoder

Begge fodertyper har fordele og ulemper, hvilket er grunden til, at hundeejere i stadig større grad vælger at kombinere dem.

Når det er nødvendigt at skifte til vådfoder for et kæledyr, vil dets krop være klar til en sådan ændring. Denne ændring kan foregå effektivt, hurtigt og – vigtigst af alt – uden ubehagelige konsekvenser.

Der er ingen grund til at blande tørt og vådt foder i samme skål, når du fodrer din hund. Faktisk behøver du slet ikke at servere de to typer foder på samme tid. En af fordelene ved tørkost er, at det ikke så let bliver fordærvet eller afgiver en kraftig lugt, hvilket gør det egnet til at lade stå fremme i løbet af dagen, hvis din hund kan lide at spise lidt ad gangen i stedet for at sluge maden på én gang. Så kan du servere det våde foder om aftenen.

Der er dog to vigtige ting, du skal huske på.