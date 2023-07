Sådan vejer du en hund uden en vægt

Det er vigtigt at vide, om din hund vejer for meget, og du bør gribe ind over for eventuel overvægt, da en overvægtig hund har højere risiko for at komme til at lide af alvorlige og livsforandrende sygdomme. Disse kan omfatte diabetes, kræft, slidgigt og andre lidelser.



En hund klassificeres som overvægtig, når den vejer 10-20 % mere end sin idealvægt, og som fed, når den overstiger sin idealvægt med mere end 30 %. Du kan imidlertid nemt komme til at undervurdere din hunds vægt, så den bedste metode til at kontrollere, om den tager for meget på, er at følge tre trin, hvor du ser på, mærker på og vejer hunden.



1) Læg mærke til din hunds adfærd og form. Er den lidt sløv, og bliver den nemt træt? Hænger dens mave, eller kan du se dens talje og mavens lette indsnævring bag ribbenene?



2) Føl på dens ribben – kan du kun mærke dem ved et kraftigt tryk?



3) Vej din hund – ved at veje den regelmæssigt kan du overvåge en eventuel vægtøgning. Din dyrlæge kan oplyse dig om din hunds idealvægt på grundlag af dens nuværende vægt og en bedømmelse af dens Body Condition Score.