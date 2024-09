Uanset om din hund for nylig har tabt sig eller taget på i vægt, eller du vil sikre dig, at den er i så god form som muligt, er det vigtigt, at du føler dig sikker på, at du gør det rigtige for at holde dens vægt på et normalt og stabilt niveau.

Det kan være svært at modstå din hund, hvis den tigger eller piber, og mange ejere bruger godbidder som en metode til at styre hundens adfærd. Men hvis du vil sikre dig, at din hund forbliver sund, er det afgørende, at du opretholder god skik i hjemmet – og at du opfordrer alle andre medlemmer af din familie til at gøre det samme.

Hvad er din hunds normale vægt?

Den bedste måde at finde frem til din hunds normale vægt på er at besøge din dyrlæge. Dyrlægen vil kunne oplyse dig om, hvad der er den mest hensigtsmæssige vægt for din hund i forhold til dens race, køn, alder og flere andre faktorer. Ofte identificeres den normale vægt som den vægt, din hund havde, før den blev fed – men den kan være vanskelig at definere, især hvis din hund har været overvægtig i lang tid eller siden den var hvalp.

Der er visse specifikke faktorer, der kan gøre din hund prædisponeret for vægtøgning, hvilket gør det endnu vigtigere at opretholde en normal vægt. Der er flere racer, som er mere tilbøjelige til at tage på i vægt end andre, herunder beaglen, mopsen, labrador retrieveren, cockerspanielen, den skotske terrier og sanktbernhardshunden. Hunhunde er også mere tilbøjelige til at tage på i vægt, og hvis din hund er blevet steriliseret, øger det sandsynligheden for fedme endnu mere. Hyppigheden af fedme hos neutraliserede hanhunde og hunhunde kan være dobbelt så stor som hos hunde, der ikke er neutraliserede.