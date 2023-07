Alt, hvad du behøver at vide om racen



Med deres skyldbetyngede udtryk, hængende ører og udtryksfulde øjne er det ikke så underligt, at beaglen er en af de mest elskede hunderacer, som findes. De er milde og afslappede, de har et dejligt temperament – og med lidt træning er beagler også fantastiske sammen med børn og andre dyr.

Selvom beaglens oprindelse ikke er præcist kendt, menes de at have været med os i mange hundrede år. Man mener, at de oprindeligt stammede fra romernes jagthunde, og at de blev populære i Storbritannien i løbet af 1800-tallet. The Beagle Club blev grundlagt i 1890, og racestandarden blev udgivet kort efter.

I dag er beaglen en af de 10 mest populære hunde i verden ifølge American Kennel Club. De er også fast inventar på vores skærme, da de har haft en hovedrolle i alt fra claymation-serien Wallace og Gromit over det populære tv-show Mine glade 60'ere til børnefilmen Shiloh. Og så var der selvfølgelig Nuser, den mest berømte beagle af alle, der optrådte i tegneserien Radiserne.

Med sin rødbrune, sorte og hvide pels minder beaglen af udseende lidt om en foxhound – selvom sidstnævnte er meget større. Også inden for selve beagle-racen findes der to forskellige varianter. American Kennel Club skelner mellem dem med en skulderhøjde på under 13 tommer og dem, der måler mellem 13 og 15 tommer – selvom de i Storbritannien kan være lidt større.

Beagler er aktive og energiske, så de har brug for mindst en times motion hver dag, men helst mere. De er opdrættet til at jage i flok, så de klarer sig også bedre med selskab og er ikke gode til at blive ladt alene.

En anden advarsel, før du vælger en beagle: De kan lide lyden af deres egen stemme og kan være kendt for at gø ret ofte. De har også en tendens til at være lidt mere udfordrende at træne end nogle racer, men intet der ikke kan overvindes med et par godbidder og lidt tålmodighed.

Samlet set er disse trofaste dyr en vidunderlig følgesvend. Faktisk vil du med en smule indsats snart blive belønnet med en ny bedste ven.