Hvor meget skal en hund spise?

Hvis din hund bliver ved med at tigge, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at den er sulten. Selvom det virker som om, at den har en forkærlighed for godbidder, kan denne adfærd i virkeligheden være en vane, et tegn på kedsomhed eller et forsøg på at få opmærksomhed. Hvis man giver efter for den tiggende adfærd, kan det forstærke den.



Når det er sagt, kan en vedvarende tiggende adfærd også være et tegn på sygdom. Det er muligt, at din hund ikke får dækket sit ernæringsbehov gennem sit foder. Parasitinfektioner, f. eks. orme, kan give symptomer som øget appetit og kontinuerlig sult, i nogle tilfælde kombineret med vægttab.



Hvis den tiggende adfærd eller konstante sult fortsætter, er det vigtigt, at du kontakter din dyrlæge, så eventuelle underliggende problemer kan udelukkes.