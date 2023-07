En jack russell terrier har en helt særlig attitude. Den er perfekt beskrevet af udtrykket "big dog energy". Den er bare tilfældigvis anbragt i en lille hund.

Med dristigheden, overskuddet og energien fra et langt større dyr spankulerer en jack russell terrier gennem livet med en livlig glæde. De er loyale og hengivne, og de vil med glæde have dig med på turen.

Selvom jack russell terriere kan være fantastiske familiehunde, er de, især når de socialiseres som hvalpe, kendt for at have en tendens til at "snappe", og de er derfor bedst egnede til familier med lidt større børn, der kan forstå, hvordan de skal opføre sig over for hunde. En jack russell passer ikke godt til unge børn eller meget små børn.

Jack russell terriere blev oprindeligt opdrættet til at ledsage jægere, og de har stadig den udholdenhed og det temperament, som er en del af en brugshunds personlighed, inklusive det stærke jagtinstinkt, som de blev værdsat for. Du vil måske ikke være så begejstret over, at din jack russell terrier stikker af sted efter alt, der bevæger sig, så det er altid en god idé at holde dem i snor, når man er ude at gå.

To ting at bemærke om racen: På trods af deres lille størrelse, har de brug for en masse motion og mental stimulering – du vil sandsynligvis blive træt længe før, de gør. Og de har det virkelig ikke godt med at blive ladt alene. Racens separationsangst kan faktisk påvirke deres generelle sundhed. Heldigvis vil de med tidlig socialisering og træning – måske med en professionel, der kender til en jack russell terriers særlige intelligens – være mere end klar til at være din ledsager dagen igennem.