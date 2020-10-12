Nogle ejere vil måske overveje at tage en mere aktiv rolle i deres kats foder ved at fodre den med hjemmelavet mad..

Forberedelse og tilberedning af foder til en kat kan lyde sjovt og synes at være en måde at tilføje variation eller nye smage til dens måltider. Risikoen ved at lave dit eget kattefoder kan dog opveje eventuelle fordele, da det at tilpasse det til en kats ernæringsmæssige behov er utrolig kompleks. Derudover er det meget kompliceret, hvordan katte opfatter deres mad, og er afhængig af langt mere end blot smag.

Hvis et vitalt næringsstof mangler, kan en kats sundhed blive påvirket. Så det er vigtigt at forstå din kats individuelle ernæringsbehov og overveje den bedste måde at sikre, at disse bliver opfyldt på.

Katte er forskellige fra mennesker

At lave dit eget kattefoder er meget forskelligt fra at lave måltider til mennesker. For det første kræver katte ikke forskellige smage fra deres mad. Mens mennesker har 9.000 smagsløg, har en kat kun 4751, og disse mister følsomhed, når katten bliver ældre. I betragtning af dette er det ikke vigtigt at skræddersy en kats mad til dens 'smag'.

At lave dit eget kattefoder kræver derfor meget mere end at vælge ingredienser, som katte kan opfattes at kunne lide. For en kat er foderets størrelse, form, lugt og tekstur alt sammen nøglen til deres accept af et nyt foder, og at perfektionere dette såvel som at opfylde dets nøjagtige ernæringsprofil kan være utroligt kompleks..

Hvilke næringsstoffer har min kat brug for?

Ifølge Pet Food Institute har katte brug for mere end 40 essentielle næringsstoffer hver dag.2 Selvom katte er kødædere, kræver de et foder, som består af mere end bare kød. Faktisk har den brug for en bred vifte af næringsstofferfor at forblive sund og give den energi, herunder:

Protein

Fedt

Kulhydrater

Vitaminer

Mineraler

I naturen opfylder vilde katte disse ernæringsmæssige krav ved at spise alle dele af deres bytte, herunder knogler og tarme, der indeholder en lille mængde af vegetabilsk stof. De kan også lejlighedsvis spise planter.

Tamme katte har imidlertid brug for hver af disse næringsstofgrupper blandet sammen i forskellige mængder for at give et komplet og afbalanceret foder. For meget af en gruppe eller for lidt af en anden kunne få konsekvenser for deres sundhed.

Katte kan ikke syntetisere alle de vitaminer, mineraler og essentielle aminosyrer, de har brug for naturligt, og er nødt til at erhverve nogle af dem gennem deres madindtag. Taurin er f.eks. afgørende for en kats syn og hjerte og kan kun hentes i animalske proteiner.