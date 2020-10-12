Kan jeg selv lave hjemmelavet kattemad?
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Nogle ejere vil måske overveje at tage en mere aktiv rolle i deres kats foder ved at fodre den med hjemmelavet mad..
Forberedelse og tilberedning af foder til en kat kan lyde sjovt og synes at være en måde at tilføje variation eller nye smage til dens måltider. Risikoen ved at lave dit eget kattefoder kan dog opveje eventuelle fordele, da det at tilpasse det til en kats ernæringsmæssige behov er utrolig kompleks. Derudover er det meget kompliceret, hvordan katte opfatter deres mad, og er afhængig af langt mere end blot smag.
Hvis et vitalt næringsstof mangler, kan en kats sundhed blive påvirket. Så det er vigtigt at forstå din kats individuelle ernæringsbehov og overveje den bedste måde at sikre, at disse bliver opfyldt på.
Katte er forskellige fra mennesker
At lave dit eget kattefoder er meget forskelligt fra at lave måltider til mennesker. For det første kræver katte ikke forskellige smage fra deres mad. Mens mennesker har 9.000 smagsløg, har en kat kun 4751, og disse mister følsomhed, når katten bliver ældre. I betragtning af dette er det ikke vigtigt at skræddersy en kats mad til dens 'smag'.
At lave dit eget kattefoder kræver derfor meget mere end at vælge ingredienser, som katte kan opfattes at kunne lide. For en kat er foderets størrelse, form, lugt og tekstur alt sammen nøglen til deres accept af et nyt foder, og at perfektionere dette såvel som at opfylde dets nøjagtige ernæringsprofil kan være utroligt kompleks..
Hvilke næringsstoffer har min kat brug for?
Ifølge Pet Food Institute har katte brug for mere end 40 essentielle næringsstoffer hver dag.2 Selvom katte er kødædere, kræver de et foder, som består af mere end bare kød. Faktisk har den brug for en bred vifte af næringsstofferfor at forblive sund og give den energi, herunder:
- Protein
- Fedt
- Kulhydrater
- Vitaminer
- Mineraler
I naturen opfylder vilde katte disse ernæringsmæssige krav ved at spise alle dele af deres bytte, herunder knogler og tarme, der indeholder en lille mængde af vegetabilsk stof. De kan også lejlighedsvis spise planter.
Tamme katte har imidlertid brug for hver af disse næringsstofgrupper blandet sammen i forskellige mængder for at give et komplet og afbalanceret foder. For meget af en gruppe eller for lidt af en anden kunne få konsekvenser for deres sundhed.
Katte kan ikke syntetisere alle de vitaminer, mineraler og essentielle aminosyrer, de har brug for naturligt, og er nødt til at erhverve nogle af dem gennem deres madindtag. Taurin er f.eks. afgørende for en kats syn og hjerte og kan kun hentes i animalske proteiner.
Hvis du laver kattefoder hjemme, bør du være opmærksom på essentielle næringsstoffer i de rigtige mængder, der er nødvendige for din kats sundhed og trivsel. Det er vigtigt, at det hjemmelavede foder, du overvejer, giver et ernæringsmæssigt komplet og afbalanceret foder og undgår ingredienser, der er giftige for katte. Det kan blive endnu mere kompliceret, hvis du ønsker at lave hjemmelavet foder til flere katte, da de ofte har meget forskellige behov.
Alle katte er forskellige
En kats ernæringsmæssige behov afhænger af en række faktorer. Når en dyrlæge eller ernæringsekspert til kæledyr skal vurdere dit kæledyrs ernæringsprofil, vil de overveje deres:
Alder
Race
Forhold
Sundhed
Livsstil
Følsomheder
Vægt
Kan du lave dit eget kattefoder?
Før du overvejer at lave dit eget kattefoder, skal du være sikker på, at du har den videnskabelige viden og dygtighed til at give et komplet og afbalanceret foder. Når du har konsulteret en dyrlæge for at forstå din kats ernæringsmæssige behov, skal du investere i specialudstyr til at producere dit kattefoder. Du skal altid opretholde streng hygiejnepraksis for at undgå bakteriel forurening.
Der skal også udvises forsigtighed, når du overvejer ingredienser til hjemmelavet kattefoder. Ingredienser, der kan betragtes som nærende for mennesker, kan faktisk være meget giftig til katte. Druer er f.eks. velkendte kilder til C- og K-vitaminer for mennesker, men er utroligt giftige for katte.
Selv ingredienser, som er sikre for katte, kan være komplicerede at medtage i hjemmelavet kattefoder, hvis du ikke er vant til at lave det. Kæledyrsejere har sandsynligvis svært ved at afbalancere de rigtige næringsstoffer i de rigtige mængder, og der er risiko for overfodring eller underernæring, hvis de ikke udføres korrekt.
Katte er ikke mennesker
En kats ernæringsmæssige behov er ikke som et menneskes: Den har brug for en større mængde fedt i sit foder, end vi har, og mere end dobbelt så meget protein. Den måde, den opfatter, spiser og fordøjer mad på, er også meget anderledes.
Dit kats daglige fodringsmønster kan også være en udfordring, når du fodrer den med hjemmelavede måltider. Alt frisk kattefoder har en meget kortere holdbarhed end tørfoder og kan kun sættes i en foderskål i en kort periode. Hvis der går for længe, inden det bliver spist, er der hygiejnerisici for både dig og din kat.
Er hjemmelavet kattefoder det rigtige til min kat?
Hjemmelavet kattefoder kan give foder af høj kvalitet. At finde den rette balance mellem næringsstoffer kræver dog dygtighed og tid.
I 2013 fandt en undersøgelse, der undersøgte 200 hjemmefremstillet foder, at over 95 % manglede et eller flere essentielle næringsstoffer. Som vi har vist, kan disse mangler have betydelige konsekvenser for en kats sundhed.3
Selv om det at give en kat fersk kød kan være tilfredsstillende, er det, der betyder mest for din kat, værdien af de næringsstoffer den spiser. Din kat afhænger af dig for at sikre, at den får et komplet og afbalanceret foder, så du skal sørge for at tage alle dens unikke ernæringsbehov i betragtning, før du vælger dens foder.
Det kan være, at du foretrækker et færdiglavet, komplet og ernæringsmæssigt afbalanceret foder som Royal Canin. Dette foder er omhyggeligt forberedt med de samme hygiejneregler som menneskemad og er nøjagtigt skræddersyet til at passe til din kats alder, race, sundhed, og livsstil. Det er også ofte et billigere og lettere alternativ til hjemmelavet kattefoder.
Hvis du overvejer at foretage ændringer i din kats foder, foreslår vi, at du først taler med din dyrlæge for at sikre, at du sikkert kan imødekomme dens unikke behov.
1 The Cat Encyclopaedia, 2017, Royal Canin, side 254
2 https://www.petfoodinstitute.org/pet-food-matters/ingredients/all-about-function/
3 Stockman J, Fascetti AJ, Kass PH, et al. (2013) Evaluation of recipes of home- prepared maintenance diets for dogs. J Am Vet Med Assoc 2013; 242:1500-1505
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