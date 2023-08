Ud over ovenstående er en væsentlig forskel, hvor lang tid det tager for hunde at fordøje mad. Det kan tage op til fem dage for mennesker at fordøje mad, men for hunde tager det kun 12-30 timer for mad at bevæge sig gennem deres tarme.2

Et nærmere kig på en hunds fordøjelsessystem

Som med andre pattedyr nedbryder din hunds fordøjelsessystem mad og absorberer næringsstoffer. Hovedorganet i denne proces er tyndtarmen. Den har et meget stort overfladeareal og celler, som er designet til at absorbere næringsstoffer effektivt. Tarmkanalen rummer også mikrobiota – gavnlige bakterier, der hjælper en hunds tarm til at forblive sund, samt immunceller der hjælper med at beskytte din hund ved at reagere på skadelige bakterier eller andre patogener.