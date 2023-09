Perser-katte er brachycefaliske og har som sådan et unikt fladt ansigt, der fører til vanskeligheder med at gribe fat om foderet. Foderpillen er mandelformet for at give et optimalt kontaktareal til at samle op og tygge. Dette foder er også beriget med omega-3- og omega-6-fedtsyrer for at støtte Perserens unikke pels og en specifik blanding af fibre for at stimulere gennemløb og hjælpe med at kontrollere hårboller.