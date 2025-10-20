PRODUKTDETALJER
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE tynde bidder i sovs er et diætetisk fuldfoder til katte. Mindskelse af absorptionsforstyrrelser i tarmsystemet. Støtte af lipidmetabolismen i tilfælde af hyperlipidæmi. Letfordøjeligt foder med forhøjet indhold af natrium og kalium. Lavt fedtindhold. ANBEFALING: Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for dette fuldfoder: Op til 12 uger for Mindskelse af absorptionsforstyrrelser i tarmsystemet og indledningsvis op til 2 måneder for Støtte af lipidmetabolismen i tilfælde af hyperlipidæmi.
FORDELE
Støtte af fordøjelsessystemet
En letfordøjelig sammensætning med afbalancerede fibre til at støtte en optimal fordøjelse og tarmtransit.
Moderat kalorieindhold
Moderat kalorieindhold, der kan hjælpe med at opretholde idealvægten.
Mikrobiom understøttelse
Sammensætning med udvalgte præbiotika til at understøtte en optimal fordøjelse og tarmmikrobiom.
NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER
|VÆGT (kg)
|TYND
|TYND
|NORMAL
|NORMAL
|OVERVÆGT
|OVERVÆGT
|Gram
|Pouch
|Gram
|Pouch
|Gram
|Pouch
|2
|200
|2 +1/2
|170
|2
|135
|1 +1/2
|2,5
|235
|3
|195
|2 +1/2
|155
|2
|3
|270
|3
|225
|2 +1/2
|180
|2
|3,5
|300
|3 +1/2
|250
|3
|200
|2 +1/2
|4
|330
|4
|275
|3
|220
|2 +1/2
|4,5
|355
|4
|300
|3 +1/2
|240
|3
|5
|385
|4 +1/2
|320
|4
|255
|3
|5,5
|410
|5
|345
|4
|275
|3
|6
|440
|5
|365
|4 +1/2
|290
|3 +1/2
|6,5
|465
|5 +1/2
|385
|4 +1/2
|310
|3 +1/2
|7
|490
|6
|410
|5
|325
|4
|7,5
|515
|6
|430
|5
|345
|4
|8
|540
|6 +1/2
|450
|5 +1/2
|360
|4
|8,5
|560
|6 +1/2
|470
|5 +1/2
|375
|4 +1/2
|9
|585
|7
|490
|6
|390
|4 +1/2
|9,5
|610
|7
|505
|6
|405
|5
|10
|630
|7 +1/2
|525
|6
|420
|5
|BLANDET FODRING
|POUCH
|TYND
|NORMAL
|OVERVÆGT
|VÆGT (kg)
|Gram
|Gram
|Gram
|2
|1+
|24
|17
|10
|2.5
|1+
|31
|23
|15
|3
|1+
|37
|28
|19
|3.5
|1+
|44
|34
|23
|4
|1+
|50
|39
|27
|4.5
|1+
|56
|44
|31
|5
|1+
|61
|48
|35
|5.5
|1+
|67
|53
|39
|6
|1+
|72
|57
|42
|6.5
|1+
|77
|62
|46
|7
|1+
|83
|66
|49
|7.5
|1+
|88
|70
|53
|8
|1+
|92
|74
|56
|8.5
|1+
|97
|78
|59
|9
|1+
|102
|82
|62
|9.5
|1+
|107
|86
|65
|10
|1+
|111
|90
|68