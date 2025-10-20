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Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie
Gastrointestinal Moderate Calorie

Gastrointestinal Moderate Calorie

Vådfoder til kat

Diætetisk fuldfoder til voksne katte

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Tilgængelige størrelser

12 x 85 gg 85 x 12

TILGÆNGELIGHED

Dette produkt er et veterinærprodukt. Spørg din dyrlæge for at se, om det er det rigtige produkt til dit kæledyr.

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PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE tynde bidder i sovs er et diætetisk fuldfoder til katte. Mindskelse af absorptionsforstyrrelser i tarmsystemet. Støtte af lipidmetabolismen i tilfælde af hyperlipidæmi. Letfordøjeligt foder med forhøjet indhold af natrium og kalium. Lavt fedtindhold. ANBEFALING: Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for dette fuldfoder: Op til 12 uger for Mindskelse af absorptionsforstyrrelser i tarmsystemet og indledningsvis op til 2 måneder for Støtte af lipidmetabolismen i tilfælde af hyperlipidæmi.

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FORDELE

Støtte af fordøjelsessystemet

En letfordøjelig sammensætning med afbalancerede fibre til at støtte en optimal fordøjelse og tarmtransit.

Moderat kalorieindhold

Moderat kalorieindhold, der kan hjælpe med at opretholde idealvægten.

Mikrobiom understøttelse

Sammensætning med udvalgte præbiotika til at understøtte en optimal fordøjelse og tarmmikrobiom.

NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER