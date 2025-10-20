ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE tynde bidder i sovs er et diætetisk fuldfoder til katte. Mindskelse af absorptionsforstyrrelser i tarmsystemet. Støtte af lipidmetabolismen i tilfælde af hyperlipidæmi. Letfordøjeligt foder med forhøjet indhold af natrium og kalium. Lavt fedtindhold. ANBEFALING: Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for dette fuldfoder: Op til 12 uger for Mindskelse af absorptionsforstyrrelser i tarmsystemet og indledningsvis op til 2 måneder for Støtte af lipidmetabolismen i tilfælde af hyperlipidæmi.