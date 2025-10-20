HjemHundeProdukterDetailprodukterMini Puppy Gravy
Mini Puppy Gravy
Mini Puppy Gravy
Mini Puppy Gravy
Mini Puppy Gravy
Mini Puppy Gravy
Mini Puppy Gravy
Mini Puppy Gravy
Mini Puppy Gravy
Mini Puppy Gravy
Mini Puppy Gravy
Mini Puppy Gravy
Mini Puppy Gravy
Mini Puppy Gravy
Mini Puppy Gravy
Mini Puppy Gravy
Mini Puppy Gravy
Mini Puppy Gravy

Mini Puppy Gravy

Vådfoder til hund

Fuldfoder til hunde - Til hvalpe af små racer (voksenvægt mellem 1 og 10 kg) - Op til 10 måneder

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Tilgængelige størrelser

1 x 85 gg 85 x 1

12 x 85 gg 85 x 12

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PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Mini Puppy Gravy-vådfoder er specielt udviklet til at opfylde ernæringsbehovet hos hvalpe af små racer. Produktet er velegnet til 2-10 måneder gamle hvalpe, der skal nå en forventet voksenvægt på 4-10 kg. Dette skræddersyede hvalpefoder indeholder lækre bidder i sovs, der er udviklet med en størrelse, konsistens og smag, der er perfekt egnet til hvalpe af små racer under væksten. Det skræddersyede hvalpefoder indeholder også næringsstoffer såsom C- og E-vitamin, der har vist sig at understøtte udviklingen af immunforsvaret hos hvalpe. Formularen er desuden beriget med omega-3-fedtsyrer (såsom DHA) for at hjælpe med at støtte hjernens udvikling hos unge hvalpe. Takket være en kombination af gavnlige præbiotika (MOS) og højt fordøjeligt protein hjælper ROYAL CANIN® Mini Puppy Gravy-vådfoder også med at understøtte en sund balance i tarmens mikrobiota (tarmfloraen), hvilket kan bidrage til en god fordøjelse. ROYAL CANIN® Mini Puppy Gavy-vådfoderet er udviklet til at tilfredsstille selv den mest kræsne hund. Vådfoderet giver din hvalp en positiv sanseoplevelse og er perfekt egnet til blandet fodring i kombination med ROYAL CANIN® Mini Puppy-tørfoder. Når din hvalp er 10 måneder gammel, har den brug for et foder, der er specielt udviklet til at opfylde dens ernæringsbehov som voksen hund. I denne fase kan du lade den skifte til ROYAL CANIN® Mini Adult, der både fås som tørfoder og som vådfoder i form af saftige bidder i sovs.

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FORDELE

4D- Brain development

Enriched with an omega-3 fatty acid (DHA) to support the kitten’s brain development and promote healthy vision.

4C- Microbiome support

Combination of prebiotics (MOS) & highly digestible proteins to help promote a healthy balance of intestinal microbiota for digestive health.

4A- Strong immune system

Supports the development of the kitten’s healthy immune system with the inclusion of a scientifically proven complex, including vitamins E and C.

Blød konsistens tilpasset til mælketænder

Bidder, der er udviklet med en størrelse og blød konsistens, der er tilpasset til din hvalps mælketænder

Certificeret CO2-neutral

Produkterne fra ROYAL CANIN® Puppy and Kitten vækstprogrammerne er certificerede CO2-neutrale af SCS Global Services. Du kan finde flere oplysninger på: https://www.mars.com/about/policies-and-practices/mars-carbon-neutral-brands

NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER