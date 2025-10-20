PRODUKTDETALJER
ROYAL CANIN® Mini Puppy Gravy-vådfoder er specielt udviklet til at opfylde ernæringsbehovet hos hvalpe af små racer. Produktet er velegnet til 2-10 måneder gamle hvalpe, der skal nå en forventet voksenvægt på 4-10 kg. Dette skræddersyede hvalpefoder indeholder lækre bidder i sovs, der er udviklet med en størrelse, konsistens og smag, der er perfekt egnet til hvalpe af små racer under væksten. Det skræddersyede hvalpefoder indeholder også næringsstoffer såsom C- og E-vitamin, der har vist sig at understøtte udviklingen af immunforsvaret hos hvalpe. Formularen er desuden beriget med omega-3-fedtsyrer (såsom DHA) for at hjælpe med at støtte hjernens udvikling hos unge hvalpe. Takket være en kombination af gavnlige præbiotika (MOS) og højt fordøjeligt protein hjælper ROYAL CANIN® Mini Puppy Gravy-vådfoder også med at understøtte en sund balance i tarmens mikrobiota (tarmfloraen), hvilket kan bidrage til en god fordøjelse. ROYAL CANIN® Mini Puppy Gavy-vådfoderet er udviklet til at tilfredsstille selv den mest kræsne hund. Vådfoderet giver din hvalp en positiv sanseoplevelse og er perfekt egnet til blandet fodring i kombination med ROYAL CANIN® Mini Puppy-tørfoder. Når din hvalp er 10 måneder gammel, har den brug for et foder, der er specielt udviklet til at opfylde dens ernæringsbehov som voksen hund. I denne fase kan du lade den skifte til ROYAL CANIN® Mini Adult, der både fås som tørfoder og som vådfoder i form af saftige bidder i sovs.
FORDELE
4D- Brain development
Enriched with an omega-3 fatty acid (DHA) to support the kitten’s brain development and promote healthy vision.
4C- Microbiome support
Combination of prebiotics (MOS) & highly digestible proteins to help promote a healthy balance of intestinal microbiota for digestive health.
4A- Strong immune system
Supports the development of the kitten’s healthy immune system with the inclusion of a scientifically proven complex, including vitamins E and C.
Blød konsistens tilpasset til mælketænder
Bidder, der er udviklet med en størrelse og blød konsistens, der er tilpasset til din hvalps mælketænder
Certificeret CO2-neutral
Produkterne fra ROYAL CANIN® Puppy and Kitten vækstprogrammerne er certificerede CO2-neutrale af SCS Global Services. Du kan finde flere oplysninger på: https://www.mars.com/about/policies-and-practices/mars-carbon-neutral-brands
NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER
|KUN VÅDFODER
|Alder (måneder)
|Forventet voksenvægt
|2 måneder
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|2 kg
|2.5
|2.5
|2.5
|2.5
|2.5
|2
|2
|2
|2
|MINI ADULT
|2.5 kg
|3
|3
|3
|3
|3
|2.5
|2.5
|2.5
|2.5
|MINI ADULT
|3 kg
|3
|3.5
|3.5
|3.5
|3.5
|3
|2.5
|2.5
|2.5
|MINI ADULT
|3.5 kg
|3.5
|4
|4
|4
|3.5
|3.5
|3
|3
|3
|MINI ADULT
|4 kg
|4
|4.5
|4.5
|4.5
|4
|3.5
|3.5
|3.5
|3
|MINI ADULT
|5 kg
|4.5
|5
|5.5
|5.5
|5
|4.5
|4
|4
|4
|MINI ADULT
|6 kg
|5
|6
|6
|6
|6
|5.5
|5
|4.5
|4.5
|MINI ADULT
|7 kg
|5.5
|6.5
|7
|7
|7
|6
|5.5
|5
|5
|MINI ADULT
|8 kg
|6
|7
|7.5
|7.5
|7.5
|7
|6
|5.5
|5.5
|MINI ADULT
|10 kg
|7
|8.5
|9
|9
|9
|8
|7.5
|6.5
|6.5
|6.5
|BLANDING: TØRFODER + VÅDFODER
|Vådfoder
|Alder (måneder)
|Forventet voksenvægt
|Vådfoder 85g Puppy Mini bidder i sovs
|2 måneder
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|2 kg
|1
|28g
|34g
|35g
|35g
|27g
|19g
|19g
|18g
|18g
|MINI ADULT
|2.5 kg
|1
|36g
|42g
|44g
|45g
|36g
|27g
|26g
|25g
|25g
|MINI ADULT
|3 kg
|1
|43g
|51g
|54g
|54g
|47g
|40g
|33g
|33g
|32g
|MINI ADULT
|3.5 kg
|1
|50g
|59g
|63g
|63g
|55g
|48g
|40g
|39g
|39g
|MINI ADULT
|4 kg
|1
|58g
|68g
|72g
|72g
|63g
|55g
|46g
|46g
|45g
|MINI ADULT
|5 kg
|1
|72g
|84g
|89g
|90g
|79g
|69g
|59g
|58g
|57g
|MINI ADULT
|6 kg
|1
|82g
|98g
|104g
|106g
|104g
|92g
|80g
|69g
|68g
|MINI ADULT
|7 kg
|1
|92g
|112g
|120g
|121g
|120g
|107g
|93g
|81g
|80g
|MINI ADULT