Health Calm

PRODUKTDETALJER
ROYAL CANIN® CALM tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Støtte i stresssituationer, hvilket vil føre til en reduktion af den dermed forbundne adfærd. ANBEFALING: Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for CALM tørfoder: Indledningsvis op til 2 måneder.
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Støtte ved ændringer
Indeholder hydrolysat af mælkeprotein og L-tryptofan.
Bidrager til fordøjelsesfunktion
En letfordøjelig sammensætning med præbiotika til at støtte en sund fordøjelse.
Hudbarriere
Sammensætningen kan støtte hudbarrierens beskyttende funktion.
NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER
SAMMENSÆTNING: ris, tørret fjerkræprotein, majs, hvedemel, animalske fedtstoffer, hydrolyseret animalsk protein, cikorierod, tørret svineprotein*, mineraler, hvedegluten*, sojaolie, fiskeolie, fructo-oligosaccharider (0,49 %), hydrolysat af mælkeprotein**, boragoolie, fløjlsblomstmel. *L.I.P.: Protein udvalgt for dets meget høje fordøjelighed. **Trypsinhydrolyseret alfa-s1.0 komælkskasein: 1,24 g/kg.
TILSÆTNINGSSTOFFER (pr. kg): Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: Vitamin A: 30.000 IE, Vitamin D3: 800 IE, Jern (3b103): 48 mg, Jod (3b201, 3b202): 4,8 mg, Kobber (3b405, 3b406): 15 mg, Mangan (3b502, 3b504): 62 mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 127 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,1 mg - Teknologiske tilsætningsstoffer: Clinoptilolit af sedimentær oprindelse: 5 g - Konserveringsmidler - Antioxidanter.
ANALYTISKE BESTANDDELE: Protein: 25,0 % - Fedtindhold: 16,0 % - Råaske: 7,1 % - Træstof: 1,5 % - L-tryptofan: 0,26 % - Omega-3-fedtsyrer: 0,68 % - EPA/DHA: 0,30 %.
FODRINGSANVISNING: Se tabel. Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand. Batch- og fabriksregistreringsnummer samt Udløbsdato: Se pakken. Opbevares køligt og tørt.
|VÆGT (kg)
|TYND
|NORMAL
|OVERVÆGT
|Gram
|Gram
|Gram
|2
|55
|49
|42
|3
|75
|66
|57
|4
|93
|82
|70
|5
|110
|96
|83
|6
|126
|111
|96
|7
|141
|124
|107
|8
|156
|137
|119
|9
|170
|150
|129
|10
|184
|162
|140
|11
|198
|174
|150
|12
|211
|186
|161
|13
|224
|198
|171
|14
|237
|209
|180
|15
|250
|220
|190