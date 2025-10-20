Health Calm

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Calm

Calm

Tørfoder til hund

Diætetisk fuldfoder til voksne hunde

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Tilgængelige størrelser

4 kgkg 4

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TILGÆNGELIGHED

Dette produkt er et veterinærprodukt. Spørg din dyrlæge for at se, om det er det rigtige produkt til dit kæledyr.

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PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® CALM tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Støtte i stresssituationer, hvilket vil føre til en reduktion af den dermed forbundne adfærd. ANBEFALING: Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for CALM tørfoder: Indledningsvis op til 2 måneder.

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FORDELE

Støtte ved ændringer

Indeholder hydrolysat af mælkeprotein og L-tryptofan.

Bidrager til fordøjelsesfunktion

En letfordøjelig sammensætning med præbiotika til at støtte en sund fordøjelse.

Hudbarriere

Sammensætningen kan støtte hudbarrierens beskyttende funktion.

NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER