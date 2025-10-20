Vital Cardiac

ROYAL CANIN® CARDIAC tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Støtte af hjertefunktionen ved kronisk hjerteinsufficiens. Begrænset natriumindhold. ANBEFALING: Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for CARDIAC tørfoder: Indledningsvis op til 6 måneder.