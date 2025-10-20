HjemHundeProdukterDyrlægeprodukterVital Cardiac
Vital Cardiac
Vital Cardiac
Vital Cardiac
Vital Cardiac
Vital Cardiac
Vital Cardiac
Vital Cardiac
Vital Cardiac
Vital Cardiac
Vital Cardiac
Vital Cardiac
Vital Cardiac
Vital Cardiac
Vital Cardiac
Vital Cardiac
Vital Cardiac
Vital Cardiac

Vital Cardiac

Tørfoder til hund

Diætetisk fuldfoder til voksne hunde

Se mere

Tilgængelige størrelser

2 kgkg 2

7.5 kgkg 7.5

FÅ EN ANBEFALING TIL DEN DAGLIGE FODERMÆNGDE

TILGÆNGELIGHED

Dette produkt er et veterinærprodukt. Spørg din dyrlæge for at se, om det er det rigtige produkt til dit kæledyr.

Find en veterinær

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® CARDIAC tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Støtte af hjertefunktionen ved kronisk hjerteinsufficiens. Begrænset natriumindhold. ANBEFALING: Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for CARDIAC tørfoder: Indledningsvis op til 6 måneder.

Se mere
pa.productDetails.productDetailsImageAlt

FORDELE

Støtte af hjertefunktionen ved kronisk hjerteinsufficiens

.

EPA+DHA

EPA+DHA er langkædede omega-3-fedtsyrer.

Begrænset natriumindhold

Begrænset natriumindhold.

NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER