Vital Cardiac

PRODUKTDETALJER
ROYAL CANIN® CARDIAC tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Støtte af hjertefunktionen ved kronisk hjerteinsufficiens. Begrænset natriumindhold. ANBEFALING: Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for CARDIAC tørfoder: Indledningsvis op til 6 måneder.
FORDELE
Støtte af hjertefunktionen ved kronisk hjerteinsufficiens
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EPA+DHA
EPA+DHA er langkædede omega-3-fedtsyrer.
Begrænset natriumindhold
Begrænset natriumindhold.
NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER
SAMMENSÆTNING: Ris, tørret fjerkræprotein, majsmel, animalske fedtstoffer, majsgluten, æggepulver, hydrolyseret animalsk protein, mineraler, roesnitter, fiskeolie, vegetabilske fibre, sojaolie, gærprodukter, fructo-oligosaccharider, fløjsblomstmel.
TILSÆTNINGSSTOFFER (pr. kg): Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: Vitamin A: 18.940 IE, Vitamin D3: 1.200 IE, Vitamin E: 500 mg, Vitamin C: 301 mg, Taurin: 3,4 g, Jern (3b103): 43 mg, Jod (3b201, 3b202): 4,3 mg, Kobber (3b405, 3b406): 13 mg, Mangan (3b502, 3b504): 56 mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 137 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,08 mg - Konserveringsmidler - Antioxidanter.
ANALYTISKE BESTANDDELE: Protein: 26,0 % - Fedtindhold: 20,0 % - Råaske: 5,0 % - Træstof: 1,7 % - Magnesium: 0,15 % - Kalium: 0,8 % - Natrium: 0,28 % - EPA/DHA: 0,38 % - Omega-3-fedtsyrer: 0,85 % - L-carnitin: 830 mg/kg - Omsættelig energi: 4.158 kcal/kg.
FODRINGSANVISNING: Se tabel. Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand. Batch- og fabriksregistreringsnummer samt Udløbsdato: Se pakken. Opbevares køligt og tørt.
|HUNDENS
VÆGT (kg)
|TYND
|NORMAL
|OVERVÆGT
|Gram
|Gram
|Gram
|2
|51
|45
|39
|4
|85
|75
|65
|6
|116
|102
|88
|8
|144
|126
|109
|10
|170
|149
|129
|11
|182
|160
|139
|15
|230
|202
|175
|20
|285
|251
|217
|25
|337
|297
|256
|30
|387
|340
|294
|35
|434
|382
|330
|40
|480
|422
|365
|45
|524
|461
|398
|50
|567
|499
|431
|55
|609
|536
|463
|60
|650
|572
|494
|70
|730
|643
|555
|80
|807
|710
|613