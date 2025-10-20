HjemHundeProdukterDyrlægeprodukterWeight Management Satiety
Weight Management Satiety
Weight Management Satiety
Weight Management Satiety
Weight Management Satiety
Weight Management Satiety
Weight Management Satiety
Weight Management Satiety
Weight Management Satiety
Weight Management Satiety
Weight Management Satiety
Weight Management Satiety
Weight Management Satiety
Weight Management Satiety
Weight Management Satiety
Weight Management Satiety
Weight Management Satiety
Weight Management Satiety

Weight Management Satiety

Tørfoder til hund

Diætetisk fuldfoder til voksne hunde

Se mere

Tilgængelige størrelser

1.5 kgkg 1.5

6 kgkg 6

12 kgkg 12

TILGÆNGELIGHED

Dette produkt er et veterinærprodukt. Spørg din dyrlæge for at se, om det er det rigtige produkt til dit kæledyr.

Find en veterinær

PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® SATIETY WEIGHT MANAGEMENT tørfoder er et diætetisk fuldfoder til hunde. Mindskelse af overvægt. Lavt energiindhold. ANBEFALING: Det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge inden brug. Anbefalet brugsperiode for SATIETY WEIGHT MANAGEMENT tørfoder: Indtil den ønskede kropsvægt er nået og fortsat derefter, såfremt det er nødvendigt for at opretholde den ønskede kropsvægt. For at afstedkomme et effektivt vægttab eller opretholde idealvægten bør det anbefalede daglige energiindtag ikke overskrides.

Se mere
pa.productDetails.productDetailsImageAlt

FORDELE

Effektiv kontrol med vægtstigning

Fremmer sikkert vægttab og hjælper til at forebygge at vægt tages på igen.

Tigge kontrol

Et højt indhold af naturlige fibre sørger for at hunde er mætte mellem måltiderne.

Vedligeholdelse af muskler

Et højt indhold af protein hjælper med at støtte et sundt vægttab og samtidig vedligeholde muskler.

NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER