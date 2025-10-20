Urinary S/O Bidder i sovs
Vådfoder til hund
Diætetisk fuldfoder til voksne hunde.
PRODUKTDETALJER
ROYAL CANIN® URINARY S/O bidder i sovs er et diætetisk fuldfoder til hunde. Opløsning af struvitsten og mindskelse af risikoen for ny struvitstendannelse. Urinundermættende eller metastabiliserende egenskaber for struvit og/eller har urinforsurende egenskaber. ANBEFALING: Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for URINARY S/O: 5 til 12 uger for opløsning af struvitsten og indledningsvis i op til 6 måneder for mindskelse af risikoen for ny struvitstendannelse.
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Urin fortyndning
Fortynding af urinen kan bidrage til mindskelse af risikoen for ny struvitstendannelse og mindskelse af oxalatstendannelse
Opløsning af struvitsten
Hjælper med at opløse struvitsten.
Lav RSS
Hjælper med at sænke koncentrationen af ioner, der bidrager til dannelse af struvitsten.
NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER
|Hundens vægt
|Gram
|Pouch
|Gram
|Pouch
|Gram
|Pouch
|-
|Tynd
|Tynd
|Normal
|Normal
|Overvægt
|Overvægt
|2 kg
|207 g
|2
|182 g
|2
|157 g
|1+1/2
|4 kg
|348 g
|3+1/2
|306 g
|3
|264 g
|2+1/2
|6 kg
|471 g
|4+1/2
|415 g
|4
|358 g
|3+1/2
|8 kg
|585 g
|6
|515 g
|5
|444 g
|4+1/2
|10 kg
|691 g
|7
|608 g
|6
|525 g
|5+1/2
|15 kg
|937 g
|9+1/2
|824 g
|8
|712 g
|7
|20 kg
|1162 g
|11+1/2
|1023 g
|10
|883 g
|9
|25 kg
|1374 g
|13+1/2
|1209 g
|12
|1044 g
|10+1/2
|30 kg
|1576 g
|16
|1386 g
|14
|1197 g
|12
|35 kg
|1769 g
|17+1/2
|1556 g
|15+1/2
|1344 g
|13+1/2
|40 kg
|1955 g
|19+1/2
|1720 g
|17
|1486 g
|15