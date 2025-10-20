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Urinary S/O Bidder i sovs
Urinary S/O Bidder i sovs
Urinary S/O Bidder i sovs
Urinary S/O Bidder i sovs
Urinary S/O Bidder i sovs
Urinary S/O Bidder i sovs
Urinary S/O Bidder i sovs
Urinary S/O Bidder i sovs
Urinary S/O Bidder i sovs
Urinary S/O Bidder i sovs
Urinary S/O Bidder i sovs
Urinary S/O Bidder i sovs
Urinary S/O Bidder i sovs
Urinary S/O Bidder i sovs
Urinary S/O Bidder i sovs
Urinary S/O Bidder i sovs
Urinary S/O Bidder i sovs

Urinary S/O Bidder i sovs

Vådfoder til hund

Diætetisk fuldfoder til voksne hunde.

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Tilgængelige størrelser

1 x 100 gg 100 x 1

12 x 100 gg 100 x 12

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TILGÆNGELIGHED

Dette produkt er et veterinærprodukt. Spørg din dyrlæge for at se, om det er det rigtige produkt til dit kæledyr.

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PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® URINARY S/O bidder i sovs er et diætetisk fuldfoder til hunde. Opløsning af struvitsten og mindskelse af risikoen for ny struvitstendannelse. Urinundermættende eller metastabiliserende egenskaber for struvit og/eller har urinforsurende egenskaber. ANBEFALING: Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden. Anbefalet brugsperiode for URINARY S/O: 5 til 12 uger for opløsning af struvitsten og indledningsvis i op til 6 måneder for mindskelse af risikoen for ny struvitstendannelse.

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FORDELE

Urin fortyndning

Fortynding af urinen kan bidrage til mindskelse af risikoen for ny struvitstendannelse og mindskelse af oxalatstendannelse

Opløsning af struvitsten

Hjælper med at opløse struvitsten.

Lav RSS

Hjælper med at sænke koncentrationen af ioner, der bidrager til dannelse af struvitsten.

NÆRINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER