Conocer los subproductos de los alimentos para gatos y perros

¿Qué son los subproductos que hay en los alimentos para gatos y perros?

El término «subproductos» se utiliza para describir un ingrediente que se produce en paralelo a otro. La Association of American Feed Control Officials (AAFCO) define los subproductos como «productos secundarios producidos a partir del producto principal».1 Estos pueden ser tanto de origen vegetal como animal, y van desde la harina de maíz y la pulpa de remolacha hasta los órganos, los aceites de pescado y las proteínas de aves de corral.

Los subproductos animales están indicados en la legislación de la UE como ingredientes no destinados al consumo humano. El uso al que se destinan los define, por ejemplo, un riñón se considera un subproducto animal cuando se utiliza en alimentos para mascotas y un producto cárnico cuando se destina al consumo humano.

Esto no significa que los subproductos no sean seguros para el consumo, ni que carezcan de valor nutricional, como algunos pueden creer. Más bien, no formaban parte del producto primario que se desarrolló para el consumo humano.

¿Cuál es el valor nutricional de los subproductos?

Muchos asumen que a los gatos o perros les gustará la pechuga de pollo o los cortes de carne de primera calidad de la misma manera que a nosotros, pero los ingredientes que más atraen a los humanos no siempre son los más nutritivos para las mascotas.

Los subproductos pueden proporcionar muchos nutrientes de alta calidad que son esenciales para mantener la salud de gatos y perros Por ejemplo, el hígado puede proporcionar hierro, vitaminas B (especialmente B12) y vitamina A. Estos nutrientes favorecen el mantenimiento saludable del sistema nervioso, la piel, crecimiento, la formación de glóbulos rojos y la visión. Las algas, por otro lado, son una excelente fuente de glucosamina, que es clave para la movilidad y el soporte articular en gatos y perros.

Sin embargo, estos no son los únicos nutrientes que se obtienen de los subproductos, ya que muchos pueden proporcionar nutrientes clave como proteínas, grasas, minerales y vitaminas que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de órganos y tejido muscular, que favorecen al sistema inmunitario y aportan energía.