Problemas de vejiga en gatos

Las enfermedades del tracto urinario inferior afecta a muchos gatos en todo el mundo y no suele tener una causa subyacente identificable. Puede afectar gravemente a la salud de tu mascota, por lo que es importante que sepas reconocer los signos y acudir al veterinario lo antes posible.

Causas de los trastornos urinarios en gatos

El tracto urinario del gato puede inflamarse ó la orina acumulada en su vejiga tener una alta concentración de sustancias minerales. Estas sustancias minerales pueden cristalizar y terminar formando cálculos, que pueden irritar el sistema urinario y bloquear el paso de la orina. Los gatos mayores que orinan con frecuencia también pueden padecer enfermedad renal crónica u otras enfermedades sistémicas.

Signos clínicos de problemas urinarios en gatos

Si tu gato sufre algún problema urinario, su comportamiento al orinar cambiará. Es posible que intente miccionar con más frecuencia y que expulse poca orina cada vez, o que no sea capaz de orinar nada. Puede estar tenso o mostrar signos de dolor al orinar y puede permanecer en posición de micción durante más tiempo de lo normal. Su orina puede tener un color rosado debido a la presencia de sangre. También es posible que se lama en exceso la zona genital, que pierda el apetito o que manifieste otros cambios de comportamiento.