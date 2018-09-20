Problemas de vejiga en gatos
Las enfermedades del tracto urinario inferior afecta a muchos gatos en todo el mundo y no suele tener una causa subyacente identificable. Puede afectar gravemente a la salud de tu mascota, por lo que es importante que sepas reconocer los signos y acudir al veterinario lo antes posible.
Causas de los trastornos urinarios en gatos
El tracto urinario del gato puede inflamarse ó la orina acumulada en su vejiga tener una alta concentración de sustancias minerales. Estas sustancias minerales pueden cristalizar y terminar formando cálculos, que pueden irritar el sistema urinario y bloquear el paso de la orina. Los gatos mayores que orinan con frecuencia también pueden padecer enfermedad renal crónica u otras enfermedades sistémicas.
Signos clínicos de problemas urinarios en gatos
Si tu gato sufre algún problema urinario, su comportamiento al orinar cambiará. Es posible que intente miccionar con más frecuencia y que expulse poca orina cada vez, o que no sea capaz de orinar nada. Puede estar tenso o mostrar signos de dolor al orinar y puede permanecer en posición de micción durante más tiempo de lo normal. Su orina puede tener un color rosado debido a la presencia de sangre. También es posible que se lama en exceso la zona genital, que pierda el apetito o que manifieste otros cambios de comportamiento.
Beneficios de la comida renal para gatos
Dado que la mayoría de los compuestos necesarios para el organismo llegan a través de la alimentación, es lógico pensar que la comida del gato es primordial si alguno de sus sistemas de limpieza falla. De hecho, una dieta adaptada es una pieza esencial en el tratamiento de la enfermedad renal.
Teniendo esto en cuenta, estos son los beneficios de los alimentos recomendados para fallo renal en gatos:
- Contribuyen a ralentizar el avance de la enfermedad por su bajo contenido en fósforo.
- Mejoran la función renal por su contenido ácidos grasos EPA y DHA (omega 3) y en antioxidantes.
- Disminuyen el riesgo de crisis urémica por su limitado contenido de proteínas, pero como éstas son de altísima calidad, queda garantizado que cubren las necesidades proteicas del organismo felino.
- Tienen capacidad alcalinizante de la orina para combatir la acidosis metabólica que puede provocar la enfermedad renal en el gato.
¿Por qué la dieta renal para gatos tiene varios alimentos?
Uno de los signos más graves que muestra un gato con insuficiencia renal crónica es la pérdida de apetito, que se puede recuperar con un alimento especialmente apetitoso (palatable). Esto se consigue tanto con la textura como con el olor de la comida, así que, entre comida húmeda y seca, se han formulado hasta siete alimentos renales para gatos para recuperar su apetito, 3 secos y 4 húmedos:
- Distintos perfiles aromáticos. Los gatos con problemas renales pueden rechazar incluso el alimento especial. Sin embargo, si se le proporciona un alimento con un perfil aromático diferente, las posibilidades de que recuperen el apetito son muy altas. Además, si acaba rechazando su dieta renal para gatos, cuenta con otros alimentos igual de eficaces para su enfermedad renal pero con un “aroma” distinto.
- Diferentes texturas e ingredientes. Las croquetas de los alimentos secos para la enfermedad renal del gato tienen distintas texturas, incluso hay uno de ellos con las croquetas más blandas por dentro. Por su parte, los alimentos húmedos están formulados con diferentes materias primas, como el atún, el pollo o la carne de vacuno. Esta variedad aumenta la posibilidad de encontrar una que le guste al gato con enfermedad renal.
- Se pueden combinar entre sí. Estos alimentos se pueden combinar entre sí, con lo que se consiguen hasta 19 combinaciones posibles para manejar la pérdida de apetito de un gato con insuficiencia renal. Sin obviar, y esto es muy importante, que una dieta mixta aporta mayor cantidad de agua al metabolismo del gato, lo que beneficia claramente a su salud.
Sólo nos queda recordar que si un gato supera los 7 años de edad, es más que recomendable llevarlo al veterinarios para realizarle una revisión completa, ya que los gatos con insuficiencia renal diagnosticados precozmente tienen un tratamiento más fácil y ven aumentada su esperanza de vida.
Artículos relacionados
Encontrar um veterinário
Si te preocupa la salud de tu gato, consulta con tu veterinario.
Dale like y comparte esta página