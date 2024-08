Cómo ayudar a tu gato a ganar peso

La alimentación de tu gato para ganar peso

Para ayudar a tu gato a coger peso, no basta con aumentar las raciones. Es posible que su sistema no pueda asimilar grandes cantidades de comida y probablemente tenga poco apetito. Independientemente de las raciones extra, puede ser que su alimento habitual no le aporte los nutrientes que necesita para coger peso o recuperarse tras una enfermedad. En ese caso, quizá le convenga una dieta con prebióticos añadidos para ayudarle a reequilibrar la microbiota gástrica y a fortalecer su salud digestiva.

Para que tu gato gane peso, debes darle alimentos con un alto valor energético; así obtendrá todos los nutrientes que necesita, aunque coma menos. Para estimular su apetito, también es importante que la comida sea muy apetecible y fácil de comer, croquetas de un tamaño adecuado o alimentos con una textura más suave pueden animarle a comer

Cómo alimentar a un gato para ayudarle a ganar peso

Es importante que tu gato esté cómodo y relajado durante las comidas para que empiece a comer con regularidad y a coger peso. Aquí tienes algunos consejos para conseguirlo:

• Divide su ración diaria en porciones más pequeñas y sírveselas con regularidad.

• Caliéntale la comida para que desprenda aromas que estimulen su apetito.

• No lo observes mientras come, porque puede estresarle.

• Sírvele la comida en su recipiente favorito y procura que lo tenga siempre accesible.

• Separa sus zonas de alimentación, aseo, bebida y juego para imitar lo que haría en la naturaleza.

• Consulta al veterinario la posibilidad de darle algún medicamento que estimule su apetito.

El veterinario podrá asesorarte sobre la mejor forma de ayudar a tu gato a alcanzar el peso adecuado y a llevar un estilo de vida saludable. Acude al veterinario si no estás seguro de cuál es la mejor forma de actuar.