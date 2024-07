Todo lo que necesitas saber sobre la raza



El Bichón Maltés resulta casi majestuoso, con un porte erguido y pelo blanco sedoso de la cabeza a los pies. En realidad, es un calificativo bastante apropiado, ya que estos diminutos perros Toy se consideran unos de los aristócratas del mundo canino. De hecho, parece que fueron dignos de reverencia en las antiguas culturas de Egipto, Grecia y Roma.

Durante la época romana, el Bichón Maltés también era un símbolo de estatus o de moda, y las damas de clase alta los llevaban casi como un accesorio. Más tarde, su popularidad volvió a crecer en el siglo XIX al convertirse en una de las razas preferidas de la realeza, incluidas varias reinas de Inglaterra. Por todo ello, también acabaron siendo fijos en las primeras exhibiciones caninas.

En la actualidad, el Bichón Maltés es una opción popular entre las estrellas de la gran pantalla. Entre los famosos que han tenido un Bichón Maltés se encuentran Marilyn Monroe, Jane Fonda y Elizabeth Taylor, además de celebridades actuales como Ellen DeGeneres y Jessica Simpson.

A pesar de su pequeño tamaño, estos valientes animales son bastante seguros y no se desconciertan con facilidad. De hecho, el Bichón Maltés puede ser incluso un poco obstinado a veces, por lo que algunas clases de entrenamiento tempranas no le vendrían nada mal. Al ser muy inteligente, el Bichón Maltés aprende rápido. También son buenos perros guardianes, al menos en lo que se refiere a los ladridos, por no hablar de su comportamiento físico. Lo que les falta en tamaño, lo compensan con actitud.

Con una constitución bastante robusta, el Bichón Maltés es una raza de perro saludable con una buena esperanza de vida. De hecho, muchos Bichones Malteses viven hasta casi la veintena y, en ocasiones, incluso más.

Debido a su pequeña estatura, los Bichones Malteses no se recomiendan para hogares en los que hay niños pequeños, sobre todo porque a veces también pueden ser un poco ruidosos. Además, no les gusta que los dejen solos durante largos períodos de tiempo, por lo que se adaptan mejor a personas que están en casa durante el día o que los llevan consigo al trabajo.

Aparte de eso, son una excelente opción de mascota canina en todos los aspectos. De hecho, el Bichón Maltés suele aparecer en las listas de las razas de perros más populares del mundo.