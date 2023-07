Aimargues'n kampuksella toimiva ravitsemustieteilijäryhmä kehittää ja testaa uusia koostumuksia tekemällä tutkimuksia ja hyödyntämällä eri puolilta maailmaa kerättyä tietoa. Avoin ja yhteistyöhön perustuva lähestymistapamme mahdollistaa sen, että voimme sekä osallistua lemmikkien ravitsemusta koskevien uusimpien tieteellisten tutkimusten ja havaintojen tekemiseen, että hyötyä niistä itse. Teemme esimerkiksi jatkuvasti yhteistyötä Waltham Petcare Science Instituten (Melton Mowbray, Yhdistynyt kuningaskunta) ja Pet Health and Nutrition Centerin (Lewisburg, Yhdysvallat) kanssa.

Ruokavalioiden testaus

WSAVA-kysymys: Testataanko ruokavaliot AAFCO:n ruokintakokeilla vai varmistetaanko AAFCO:n ravintoaineprofiilien täyttyminen valmistekohtaisesti?

Royal Caninin ruokavaliot koostetaan ennen kaikkea tieteen ja havaintojen pohjalta. Meillä on kaksi omaa keskusta lemmikeille, joissa tehdään maistuvuutta ja sulavuutta koskevaa tutkimusta. Näissä keskuksissa eläviä eläimiä tarkkaillaan jatkuvasti ja tutkitaan terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Vaikka analysoimmekin eläinten syömiskäyttäytymistä, emme koskaan tee mitään testejä, jotka ne kokisivat häiritseviksi.

Kunnioitus kissojen ja koirien terveyttä ja hyvinvointia kohtaan on Royal Caninin filosofian ydin, emmekä koskaan tee mitään kajoavia eläinkokeita. Testaamme ainoastaan ruokaa koskevia mieltymyksiä sekä ruokien maistuvuutta ja sulavuutta. Koirat ja kissat arvioivat ruokavalioiden maittavuutta ja sulavuutta. Näiden "ammattimaistajien" reaktioita tarkkaillaan huolellisesti.

Ruokintakokeiden suhteen Royal Canin kunnioittaa ravitsemusstandardeja maailmanlaajuisesti. AAFCO:n ja FEDIAF:n standardien lisäksi noudatamme myös National Research Councilin (NRC) asettamia ravitsemusvaatimuksia. Euroopassa eläinten erityisruokavalioiden ravitsemuksellisista vaatimuksista säädetään direktiivissä 2008/38/EY (PARNUT-direktiivi). Olemme kehittäneet yli 200 erilaista ruokavaliota, mukaan lukien säilyke- ja kuivaruokia sekä kissoille että koirille.

Suurin osa niistä on validoituja ja AAFCO- ja FEDIAF-ravintoaineprofiilien mukaisia ja/tai ruokintakokeiden vaatimukset täyttäviä, mikäli ruokintakokeet ovat paras menetelmä ravintoarvojen säätelyn kannalta. Valikoimassamme on useita erityisiä terapeuttisia tai erityisruokavalioita, kuten maksan ja munuaisten toimintaa tukevia tuotteita, joiden ravintoainepitoisuudet on mukautettu erittäin tarkasti täyttämään tällaisia erityisruokavalioita tarvitsevien kissojen ja koirien tarpeet. Joidenkin ruokavalioiden kohdalla aikuisia eläimiä koskevien AAFCO:n ravitsemussuositusten noudattaminen ei ole mahdollista. Näiden ruokavalioiden osalta terveysongelman hoitaminen on katsottu AAFCO:n ravintoaineprofiilien noudattamista tärkeämmäksi.

Kaikilla tällaisilla ruokavalioilla on tehty vaihtoehtoisia testejä ja niiden on todistettu olevan turvallisia kliinisissä tutkimuksissa, jotka osoittavat, että kyseiset erityisruokavaliot toimivat niiden sairauksien tukihoitona, joiden hoitoon ne on tarkoitettu. Kaikkia ruokavalioita on annettu joko kissoille tai koirille pitkäkestoisissa tutkimuksissa, ja ne ovat auttaneet kissoja ja koiria voimaan paremmin. Nämä ruokavaliot on helppo tunnistaa, koska niihin on merkitty suositus käytön kestosta.