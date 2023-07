Sivutuotteiden ominaisuudet kissan- ja koiranruoissa

Nykyisen ruokintalainsäädännön mukaan jokainen lemmikinruoan raaka-aine/-ryhmä on lueteltava pakkauksessa painon mukaan ennen kypsennystä, laskevassa järjestyksessä. Tämä tarkoittaa, että tuore "liha" on luonnollisesti korkeimmalla sijalla ainesosaluettelossa. Tämä saattaa antaa mielikuvan siitä, että "tuore liha" on lemmikinruoan pääasiallinen ravitsemuksellisen sisällön lähde. Näin ei kuitenkaan todennäköisesti ole.

Ravitsemuksellisen profiilin muodostaa koko ruokavalio, eikä vain lemmikinruoan etiketin ensimmäisenä mainittu raaka-aine. Royal Caninilla jokainen pakkauksissamme lueteltu raaka-aine on mukana tietyn tarkoituksen vuoksi, ja raaka-aineet on määritelty kissoille ja koirille tarjottujen korkealaatuisten ravintoaineiden mukaan.

Ravintoaineperusteisen lähestymistapamme ansiosta voimme yhdistää tarkasti sivutuotteita ja muita raaka-aineita ja tarjota ravitsemuksellisen profiilin, joka on räätälöity kissasi tai koirasi rodun, iän ja jopa mahdollisten terveysongelmien mukaan.

Jos olet koskaan epävarma lemmikkisi ruoan raaka-aineista, tai haluat tietää enemmän siitä, miten kissan tai koiran ruokavalio tulisi räätälöidä sen ainutlaatuisten tarpeiden täyttämiseksi, keskustele eläinlääkärin tai pätevän lemmikkien ravitsemuksen asiantuntijan kanssa.

