1. Kasvunopeus ja koko

2. Sopiva määrä liikuntaa

3. Rohkaise turvalliseen pureskeluun

4. Tarjoa virikkeitä pentusi aivoille ja jatka uusien asioiden harjoittelua

5. Vahvista sosiaalisia taitoja

Kun labradorinnoutajasi on 25-viikkoinen, sen nopean kasvun vaihe on todennäköisesti jo pian päättymässä. On erittäin tärkeää, että pidät silmällä sen painon kehitystä ja varmistat, että se ei kasva liian nopeasti tai että sille ei kerry ylimääräistä painoa rasittamaan sen kasvavia niveliä.Labradorinnoutajat ovat energisiä ja vaativat säännöllistä liikuntaa pysyäkseen terveinä ja onnellisina. Ota tässä ikävaiheessa huomioon sen luiden ja nivelten kehitys. Tarjoa pennulle tasapainoista liikuntaa ja fyysisiä aktiviteetteja, kuten maltillisia kävelyitä, leikkimistä tai uintia.Labradorinnoutajasi pysyvien hampaiden pitäisi jo olla puhjenneet. Nyt on tärkeää ylläpitää säännöllisiä hammashoitorutiineja ja tukea turvallisia pureskelutottumuksia. Tarjoamalla koiran käyttöön pureskeltavaksi tarkoitettuja leluja autat ehkäisemään tuhoavaa pureskelukäyttäytymistä ja tuet samalla hyvää hampaiden ja suun hygieniaa. Lue lisää hampaiden, turkin ja kynsien hoidosta. 25-viikkoisen labradorinnoutajan aivot kehittyvät edelleen. Tämä tarkoittaa, että ajoitus on mitä ihanteellisin uusien käskyjen ja temppujen opetteluun. Aloita edistyneempien käskyjen, kuten "nouda" ja "irti", harjoittelu kehittääksesi edelleen sen taitoja ja tottelevaisuutta. Hyödynnä aktivointileluja ja erilaisia interaktiivisia pelejä tarjotaksesi haasteita myös pentusi aivoille. Tämä kehittää myös sen ongelmanratkaisukykyä.

Labradorinnoutaja on luonnostaan ystävällinen ja ulospäinsuuntautunut, joten on tärkeää, että se saa olla kanssakäymisessä erilaisten ihmisten ja eläinten kanssa erilaisissa ympäristöissä. Osallistu pennun kanssa kurssille, missä harjoitellaan sosiaalistamista. Pyri mahdollisuuksien mukaan myös altistamaan pentua erilaisille tilanteille vahvistaaksesi sen itseluottamusta ja sopeutumiskykyä.

Muista toimia johdonmukaisesti, jotta 25-viikkoisesta labradorinnoutajanpennustasi kehittyy hyvinvoiva ja tasapainoinen aikuinen koira. Nauti tästä erityisestä yhteisestä ajastanne ja seuraa kuinka pennustasi kehittyy juuri sellainen rakastava kumppani, josta olet aina haaveillut.

Jos jokin asia labradorinnoutajanpentusi kehityksessä mietityttää sinua, kysy aina neuvoa eläinlääkäriltäsi. Jos sinulla on kysyttävää labradorinnoutajanpentusi ruokinnasta, ota rohkeasti yhteyttä.