Labradorinnoutajanpentusi on nyt 35-viikkoinen ja tulossa teini-ikään. Pennun kasvaessa on tärkeää huomioda sen yksilölliset erityistarpeet ja mukauttaa sen hoitoa, koulutusta ja sosiaalistamista tarpeen mukaan. Tässä on joitain suosituksia, jotka on räätälöity 35 viikon ikäiselle labradorinnoutajallesi: