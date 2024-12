1. Seuraa kasvua ja painon kehitystä

2. Harjoittele luoksetulokäskyn noudattamista ilman hihnaa

3. Ota koira mukaan vesiaktiviteetteihin

4. Tarjoa tasapainoista ravintoa ja tarkkaile lemmikkisi painon kehitystä

5. Turkin hoito

47 viikon iässä labradorinnoutajasi saattaa kasvaa vielä korkeutta, mutta sen pitäisi olla jo lähellä aikuiskokoaan. Muista seurata koirasi painon kehitystä, koska labradorinnoutajat ovat alttiita ylipainolle. Tarjoa tasapainoista ravintoa ja vältä yliruokintaa, jotta koira pysyy normaalipainossa.47-viikkoisen labradorinnoutajasi halu tutkia maailmaa ja lähteä seuraamaan kiinnostavia tuoksuja on vahvistunut entisestään. Harjoittele ja kehitä sen kykyä totella käskyä eri ympäristöissä ja kun läsnä on erilaisia häiriötekijöitä. Näin varmistat, että voitte turvallisesti lähteä yhteisiin seikkailuihin tarvittaessa myös ilman hihnaa. Harjoittele myös tottelevaisuuskoulutusta.Labradorinnoutajat viihtyvät luonnostaan vedessä vettä hylkivän turkin ja tassuissa olevien uimaräpylöiden ansiosta. Ota labradorinnoutajasi mukaan vesiaktiviteetteihin, kuten uimaan. Näin sen itseluottamus kehittyy ja samalla vaalitaan rotuhistoriallista jatkuvuutta.Pennun kehittyessä on tärkeää jatkaa tasapainoisen penturuoan, kuten ROYAL CANIN Labrador Puppy , tarjoamista. Pidä kuitenkin silmällä sen painon kehitystä. Keskustele asiantuntijoidemme kanssa ja varmista, että koirasi ruoka ja annoskoot sopivat sen ikään, kokoon ja aktiivisuustasoon. Säädä koiran ruokamäärää tarpeen mukaan normaalipainon ylläpitämiseksi.

Labradorinnoutajille tyypillinen kaksikerroksinen turkki on tässä vaiheessa jo saavuttanut lähes täyden tiheytensä ja paksuutensa. Säännöllinen turkinhoito, mukaan lukien harjaaminen ja kylpeminen, auttaa ylläpitämään turkin hyvinvointia ja vähentämään karvanlähtöä. Muista tarkistaa iho mahdollisten ongelmien varalta aina harjauksen yhteydessä.





Muista, että jopa saman rodun sisällä voi olla paljon vaihtelua kasvun ja kehityksen nopeudessa ja eri yksilöt saattavat kehittyä eri tahtiin kuin samanikäiset lajitoverinsa. Jos jokin asia labradorinnoutajanpentusi kehityksestä huolettaa sinua, kysy aina neuvoa eläinlääkäriltäsi. Jos sinulla on kysyttävää koiranpentusi ruokinnasta, voit aina ottaa meihin yhteyttä.