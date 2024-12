1. Kasvunopeus ja koulutustarpeet

2. Jatka edistyneempää koulutusta ja henkistä stimulaatiota

3. Kehitä sosiaalisia taitoja ja luottamusta

4. Säännöllinen turkin ja korvien hoito

5. Kunnioitamme rodun historiaa

Kun labradorinnoutajasi on 52 viikon ikäinen, se on fyysisesti jo lähes täysikasvuinen. Henkinen ja emotionaalinen kehitys voi kuitenkin vielä jatkua, kunnes koira on noin 2–3-vuotias. Varmista, että koulutat koiraasi ja harrastat sen kanssa liikuntaa sille sopivalla tasolla, jotta sen kasvavat nivelet eivät ylikuormitu. Labradorinnoutaja on energinen ja aktiivinen rotu, joka vaatii säännöllistä fyysistä aktiivisuutta pysyäkseen hyvinvoivana ja välttyäkseen ylipainolta.Labradorinnoutaja on älykäs ja innokas oppimaan. Tämä tarkoittaa, että se on todella hyvä oppimaan uusia taitoja ja komentoja. Jatka edistyneempää tottelevaisuuskoulutusta ja harkitse osallistumista kursseille tai jonkun koiraurheilulajin aloittamista. Aktiivisen koiran aivot pysyvät terävinä ja stimuloituina.Jatka aikuisen labradorinnoutajasi altistamista erilaisille tilanteille, ihmisille ja eläimille hallitusti, positiivisten kokemusten kautta. Näin tuet sen sosiaalisten taitojen ja itseluottamuksen kehittymistä edelleen. Tämä auttaa sitä säilyttämään ystävällisen ja sosiaalisen luonteensa koko aikuisiän ajan. Lue lisää rodusta täältä. Ylläpidä labradorinnoutajan kaksinkertaisen turkin hoidossa rutiinia harjaamalla ja pesemällä sitä säännollisesti. Näin karvanlähtö pysyy hallinnassa ja autat ylläpitämään turkin hyvinvointia. Kiinnitä erityistä huomiota koiran korviin, sillä labradorinnoutajat ovat alttiita korvaongelmille. Puhdista ja kuivaa sen korvat säännöllisesti.

Labradorinnoutajat ovat St. John's Water Dog -rodun jälkeläisiä. Rotu on kehitetty työskentelemään yhdessä kalastajien ja metsästäjien kanssa. Osallistu labradorinnoutajasi kanssa aktiviteetteihin, joiden kautta vaalitaan rodun historiaa. Tällaisia ovat esimerkiksi uinti, noutaminen tai osallistuminen kenttäkokeisiin. Rotuominaisten aktiviteettien harrastaminen auttaa koiraasi säilyttämään yhteyden rotunsa juuriin ja antaa sen elämälle tarkoituksellisuutta.



Kun ymmärrät ja huomioit labradorinnoutajansi erityiset, kehitykseen liittyvät tarpeet, autat tukemaan sen kasvua onnelliseksi, hyvinvoivaksi ja hyvin sopeutuneeksi aikuiseksi koiraksi. Nauti tästä jännittävästä ajanjaksosta yhdessä pentusi kanssa ja seuraa mielenkiinnolla, kuinka siitä kasvaa täydellinen kumppani!





Muista, että jopa saman rodun sisällä voi olla paljon vaihtelua kasvun ja kehityksen nopeudessa ja eri yksilöt saattavat kehittyä eri tahtiin kuin samanikäiset lajitoverinsa. Jos jokin asia labradorinnoutajanpentusi kehityksestä huolettaa sinua, kysy aina neuvoa eläinlääkäriltäsi. Jos sinulla on kysyttävää koiranpentusi ruokinnasta, voit aina ottaa meihin yhteyttä.