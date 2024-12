1. Lähtekää seikkailuun ilman hihnaa

2. Harjoittele säännöllisesti

3. Tue koirasi luonnollisia vaistoja

4. Seuraa kasvua ja kehitystä

5. Säännöllinen turkinhoito ja terveystarkastukset

41 viikon iässä labradorinnoutajan luontainen uteliaisuus ja halu tutkia maailmaa ovat vahvoja. Anna koiranpentusi leikkiä ja tutkia ulkomaailmaa ilman hihnaa turvallisessa, aidatussa ympäristössä. Tämä auttaa rakentamaan sen itseluottamusta ja itsevarmuutta ja samalla se saa fyysistä ja henkistä harjoitusta.Tässä iässä labradorinnoutajan kognitiiviset taidot ovat usein täysin kehittyneet. Lisää edelleen vähitellen liikunnan ja koulutuksen määrää. Ole odotuksissasi johdonmukainen varmistaaksesi, että pennustasi kasvaa hyvin käyttäytyvä ja luottavainen aikuinen koira.Labradorinnoutajat on jalostettu työkoiriksi ja niillä on vahva noutovaisto. Harrasta koirasi kanssa erilaisia aktiviteetteja, kuten noutamista tai jäljestystä. Tämä auttaa stimuloimaan sen psyykettä ja samalla tuet koirasi luontaista, vaistonvaraista käyttäytymistä. Lue lisää koiranpennun käyttäytymisestä täältä. 41 viikon iässä labradorinnoutajasi kasvaa edelleen ja myös sen lihasmassa kasvaa. Se on kuitenkin saavuttanut jo lähes lopullisen säkäkorkeutensa. Sen henkinen kypsyminen kuitenkin jatkuu aina 2-3 vuoden ikään asti. Tasapainoisen kasvun ja kehityksen varmistamiseksi on tärkeää jatkaa tasapainoisen penturuuan tarjoamista sekä säännöllistä liikuntaa.

Labradorinnoutajilla karvanlähtö on merkittävämpää kuin muilla roduilla. Jotta turkki säilyisi hyväkuntoisena, sinun tulee hoitaa sitä säännöllisesti. Huolehdi edelleen säännöllisistä eläinlääkärintarkastuksista, jotta pentusi luuston ja lihaksiston kehitystä sekä yleistä hyvinvointia voidaan seurata. Näin mahdolliset terveysongelmat voidaan havaita ajoissa.





Kun jatkat näin eteenpäin johdonmukaisesti, autat tukemaan 41 viikon ikäisen labradorinnoutajanpentusi kasvua hyvinvoivaksi ja hyväkäytöksiseksi aikuiseksi koiraksi. Nauti tästä erityisestä ajastanne yhdessä ja seuraa pentusi kehitystä haaveilemaksesi uskolliseksi kumppaniksi. Jos sinulla on kysyttävää koiranpentusi ruokinnasta, voit aina ottaa meihin yhteyttä.