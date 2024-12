1. Enemmän liikuntaa asteittain

2. Koiran kognitiivisten taitojen haastaminen

3. Ota koira mukaan vesiaktiviteetteihin

4. Muista säännölliset eläinlääkärintarkastukset

5. Tue hyvien tapojen ja ystävällisen käytöksen oppimista

Labradorinnoutajan luut ja nivelet kehittyvät edelleen, joten sinun tulee pidentää sen kävelylenkkejä ja leikkiaikaa vähitellen. Tämä auttaa sitä kasvattamaan voimaa ja kestävyyttä samalla kun se sen keho saa vielä rauhassa kasvaa ja kehittyä.29 viikon iässä labradorinpentu on edelleen täynnä energiaa. On erittäin tärkeää tarjota pennulle säännöllistä liikuntaa sen fyysisen ja henkisen kehityksen tukemiseksi. Varaa pari kertaa päivässä aikaa leikkihetkiä ja henkistä stimulaatiota varten. Harjoittele koirasi kanssa tottelevaisuutta ja hyödynnä aktivointileluja.Labradorinnoutaja rakastaa luonnostaan vettä ja se on hyvä uimari, joten tarjoa sille mahdollisuuksia vesiharrastuksiin. Vie koira esimerkiksi uimaan koirauimalaan tai koirarannalle. Pidä koiraa aina silmällä vesileikkien aikana ja huolehdi sen turvallisuudesta.Labradorinnoutajat kasvavat nopeasti. Terveyden säännöllinen seuranta on tärkeää, jotta mahdolliset terveysongelmat ja vaivat voidaan havaita ajoissa. Jos huomaat jotain epätavallista, on suositeltavaa ottaa yhteyttä eläinlääkäriin. Lue lisää rodusta ja sen yleisestä terveydestä täältä.

Labradorinnoutajasi kasvaessa on erittäin tärkeää jatkaa hyvien tapojen opiskelua ja vahvistaa ystävällistä käytöstä muita ihmisiä ja eläimiä kohtaan. Kun koirasi on 29-viikkoinen, harjoittele sen kanssa oikeanlaista käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa. Palkitse koiraa esimerkiksi silloin, kun se istuu paikallaan tervehtiessäsi ihmisiä, kun se kävelee rauhallisesti hihnassa ja kun se osaa kunnioittaa muiden koirien rajoja.





6. Ravitsemus

Tasapainoinen ravitsemus on tärkeää labradorinnoutajanpennun kasvulle ja kehitykselle. Varmista että se saa ikäänsä ja rotuunsa sopivaa ravintoa. Ota yhteyttä ravitsemusasiantuntijoihimme ja pyydä vinkkejä sopivan penturuoan valintaan labradorinnoutajanpennullesi.



Muista, että jopa saman rodun sisällä voi olla paljon vaihtelua kasvun ja kehityksen nopeudessa ja eri yksilöt saattavat kehittyä eri tahtiin kuin samanikäiset lajitoverinsa. Jos jokin asia labradorinnoutajasi kehityksestä huolestuttaa sinua, kysy aina neuvoa eläinlääkäriltäsi.