Ystävällisen ja leppoisan englanninbulldoggin ilme ihastuttaa monia, ja rotu on arvostettu ympäri maailman. Yläpurenta, paksut posket ja tanakka vartalo ovat vastustamattomia. Englanninbulldoggi voi painaa 25 kiloa, mutta sen runsas vyötärönympärys saa koiran aina tuntumaan todellista painavammalta. Tiukan ilmeensä vuoksi englanninbulldoggia on käytetty lukuisissa mainoksissa ja jopa yliopiston maskottina, mutta todellisuudessa se on pehmo. Kölliminen kotona – tai missä tahansa omistaja liikkuukin – sopii tälle rodulle mainiosti.

Virallinen nimi: englanninbulldoggi

Muut nimet: bulldoggi, vanhaenglanninbulldoggi

Alkuperä: Iso-Britannin