Kultainennoutaja on täynnä elämäniloa. Se on myös hyvin lempeä rotu, sillä on erinomainen luonne ja se on ystävällinen ja seurallinen kaikkia kohtaan. Kultainennoutaja on kotonaan niin perheen parissa kuin etsintä- ja pelastustehtävissä tai opaskoiranakin, mikä tekee siitä erittäin monipuolisen rodun. Näiden syiden sekä kultaisen ulkonäkönsä ja jykevän rakenteensa ansiosta ei olekaan ihme, että se on yksi maailman suosituimmista koiraroduista.

Virallinen nimi: Kultainennoutaja

Alkuperä: Skotlanti