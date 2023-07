Lihavuus on yleinen ongelma koirilla. Tutkimukset osoittavat johdonmukaisesti, että sitä esiintyy vähintään 20 %:lla täysikasvuisten koirien populaatiosta teollistuneissa maissa. Tukemalla koiraasi oikeanlaisen ruoan, liikunnan ja ruokintakäyttäytymisen avulla voit kuitenkin auttaa sitä pudottamaan painoaan ja palaamaan terveempiin elämäntapoihin.

Lihavuus ja koirasi

Jos koirasi paino on noussut ja koirasi on nyt siinä pisteessä, että eläinlääkäri on määritellyt sen lihavaksi, on tärkeää tunnistaa, mitä tämä tarkoittaa koiran yleisen terveyden kannalta. Lihavuus altistaa koirasi erilaisille vakaville ja monimutkaisille sairauksille, kuten diabetekselle, sydämen ja hengityksen ongelmille, niveltulehdukselle ja immuniteetin heikentymiselle. Mikä tärkeintä, se lyhentää koirasi elinikää.

Koirasi rotu, ikä, geenit, sukupuoli ja tämänhetkiset elämäntavat vaikuttavat kaikki sen lihomisen todennäköisyyteen ja painonpudotuksen vaikeuteen. On tärkeää, että tunnistat oman roolisi koirasi terveyden tukemisessa. Sinun on mahdollista antaa sille oikeanlaista ruokaa, liikuntaa ja elämätapoihin liittyvää tukea, joita se tarvitsee tunteakseen olonsa jälleen hyvinvoivaksi ja terveeksi.

Koiran ruokintakäyttäytymisen hallinta

Oikeanlaisten ruokintaan liittyvien käytöstapojen ja asenteiden määrittäminen voi auttaa suuresti koiran painonpudotuksen tukemisessa. Eläinlääkäri auttaa sinua laskemaan, miten paljon ja minkä tyyppistä ruokaa voit antaa koirallesi varmistaaksesi sen painon putoamisen. Muista pitää näistä ruokintatavoista kiinni saadaksesi parhaat mahdolliset tulokset. Lisäksi sinun tulisi jakaa koirasi päivittäinen annos vähintään kahdeksi ateriaksi yhden suuren sijaan. Tämä auttaa parantamaan koirasi ruoansulatusta ja kykyä käyttää ruokaa energiana ja hillitsee sen aterioiden liian nopeaa nauttimista.

Sinun ja kotitaloutesi muiden jäsenten on oltava tiukkoja ja vastustaa halua antaa sille aterioidenne tähteitä tai rohkaista sitä tahattomasti kerjäämiskäytökseen. Paras tapa on ruokkia koira samaan aikaan, samasta kulhosta ja samassa paikassa, jotta se tottuisi rutiiniin. Järjestä omat ateriasi ja koirasi ateriat eri aikoina, jotta se ei hämmenny, ja tarjoile ne mahdollisuuksien mukaan eri huoneissa.