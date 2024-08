Liikalihavuus on kasvava ongelma ihmisille ja valitettavasti myös koirille. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että vähintään yksi viidestä koirasta teollistuneissa maissa luokitellaan liikalihavaksi. Jos koirasi on liikalihava, sillä on suurempi riski saada kroonisia ja elinikäisiä sairauksia, mikä on hyvä tiedostaa.

Koiran liikalihavuuden todennäköisyys

Koira luokitellaan liikalihavaksi, kun sen paino on 15–20 % sen ihannepainoa suurempi tai sen kylkiluut eivät tunnu ihon, turkin ja kehon kudosten läpi. Koiran rotu, geenit, ikä, sukupuoli, elämäntavat, ruokavalio ja se, onko koira kastroitu vai ei, vaikuttavat kaikki liikalihavuuden todennäköisyyteen.

Esimerkiksi narttukoirat ovat alttiimpia painonnousulle, ja liikalihavuus on kaksi kertaa todennäköisempää steriloiduilla tai kastroiduilla kuin steriloimattomilla tai kastroimattomilla koirilla. Myös ruokaan liittyvät käytösongelmat ja omat ruokintatapasi vaikuttavat merkittävällä tavalla koirasi painoon.

Koirien liikalihavuuden riskit

Jos koirasi on ylipainoinen tai liikalihava, sillä on suurempi riski saada useita vakavia ja elämää muuttavia sairauksia:

Merkittävästi lyhyempi odotettavissa oleva elinikä

Sydän- ja hengitysongelmat

Diabetes

Vastustuskyvyn heikkeneminen ja siitä seuraava infektioiden ja muiden sairauksien riski

Luu- ja nivelsairaudet, kuten niveltulehdus

Sydän- ja verisuonisairaudet

Virtsan kalsiumoksalaattikivet

Liikalihavat koirat ovat todennäköisesti velttoja, innottomia ja tarmottomia ja näkevät vain vähän vaivaa liikunnan, leikin tai muun toiminnan suhteen.