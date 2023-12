Ikääntyvän koiran hoito

Mitä tehdä, jos iäkäs koirani kärsii?

Jotkin terveysongelmat tai kuolemaan johtavat sairaudet voivat aiheuttaa koiralle äärimmäistä kipua tai epämukavuutta. Jos näin on, eläinlääkäri kehottaa sinua arvioimaan lemmikkisi kokeman kivun voimakkuutta elämänlaatuasteikon avulla.

Tämä asteikko huomioi seitsemän tekijää, jotka auttavat sinua ja eläinlääkäriä tekemään päätöksen siitä, miten voit parhaiten hoitaa koiraasi, mukaan lukien hygienia, nälkä, onnellisuus, liikkuvuus ja se, onko lemmikilläsi enemmän hyviä vai huonoja päiviä.

Lemmikin elämänlaadun priorisointi tarkoittaa, että otat huomioon kaikki vaihtoehdot, joihin voivat sisältyä oireita lievittävä hoito ja saattohoito lemmikin elämän loppuvaiheessa. Tässä vaiheessa koiralle annetaan lääkehoitoa ja sen olo pyritään tekemään mukavaksi. Se voi esimerkiksi saada kemoterapiaa tai sille voidaan asettaa ruokintaletku, minkä lisäksi voidaan antaa hierontaa tai fysioterapiaa ja sen ympäristöä voidaan mukauttaa.

Jos toteat, että koirasi elämänlaatu heikkenee nopeasti ja sillä on liikaa kipuja, voi olla hyvä alkaa miettiä muita vaihtoehtoja eläinlääkärin neuvojen mukaisesti.

Koirasi on ollut seuraeläimenä tärkeä osa elämääsi usean vuoden ajan. Kun on kyse sen viimeisistä vuosista, on tärkeää asettaa sen elämänlaatu etusijalle. Keskustele ensin eläinlääkärin kanssa siitä, miten voit hoitaa iäkästä koiraasi ja mitä vaihtoehtoja sen hyvinvoinnin priorisointiin on.