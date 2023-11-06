Milloin ja miten koiranpentu on madotettava?
Koiranpennut ovat luonteeltaan tutkivia. Ne haistelevat, nuolevat ja leikkivät kaikella, mikä niitä kiinnostaa. Yksi tällaisen tutkimisen haittapuolista on se, että koira voi saada matoja. Koiranpennut voivat saada niitä jo syntymänsä mukana tai muiden koirien tai eläinten ulosteista, hyönteisistä, madoista ja etanoista. Koiranpennun kypsymättömän immuunijärjestelmän vuoksi se on erityisen altis matojen aiheuttamille sairauksille. Onneksi useimmat niistä ovat helposti hoidettavissa eläinlääkärin avulla.
Tässä on yleisiä kysymyksiä koiranpentujen matojen ennaltaehkäisystä.
Article
Mitä koiranpennun madotus tarkoittaa?
Jos eläinlääkäri toteaa ulostetestin avulla, että koiranpennullasi on matoja, hän määrää lääkkeen, joka tappaa aikuiset madot. Lääkkeen antamista matojen tai sisäloisten tappamiseksi kutsutaan madotukseksi tai madonpoistoksi tai matokuuriksi.
Madotus tappaa kuitenkin vain koiranpennun elimistössä kyseisellä hetkellä olevat aikuiset madot. Se ei estä tulevia tartuntoja. Koiranpennut tarvitsevat säännöllisen madotusohjelman ja ennaltaehkäisyrutiinin osana yleistä hyvää terveydenhallintaa , jotta madot pysyvät loitolla. Se on tietysti turvallista koirallesi.
Koiranpennuilla on monia mahdollisuuksia saada matoja arjessaan heti alusta alkaen. Toukat lepäävät lepotilassa emon lihaksissa ja heräävät henkiin raskaushormonien vaikutuksesta. Ne kasvavat aikuisiksi ja siirtyvät emon vereen kulkeutuen istukkaan tai äidinmaitoon.
Koiranpentu voi niellä matoja myös muilla tavoilla.
- Ruoho, kirput, hyttyset, jyrsijät, linnut ja hyönteiset voivat kantaa matojen munia. Kun koiranpentu leikkii, munat tarttuvat sen turkkiin ja tassuihin, ja koira voi niellä niitä puhdistaessaan itseään.
- Tartunnan saaneet eläimet ja linnut ulostavat lampien, lätäköiden ja järvien vesiin jättäen jälkeensä matoja, toukkia tai munia. Jos koiranpentu juo vettä, se voi niellä matoja sen mukana.
- Koiranpennut voivat saada heisimatoja huonosti kypsennetystä tai raa'asta lihasta.
- Monet madot ovat zoonoottisia, eli ne voivat levitä eläinten ja ihmisten välillä.
Suolinkaiset ja koukkumadot ovat yleisiä, ja ne elävät koiranpennun vatsassa ja suolistossa. Madot siirtyvät jätöksen mukana kulkiessaan koiran suoliston läpi, joten koiranpennun ulosteessa saattaa näkyä matoja tai madon osia.
Koirien madotuslääkkeitä on saatavilla useissa eri muodoissa: tabletit, herkulliset makupalat, suun kautta annettava tahna, suoraan iholle paikallisesti annettava neste ja injektio. Voit antaa useimpia matolääkkeitä itse, mutta madot on tunnistettava ensin (siksi useimmat reseptivapaat tuotteet ovat riittämättömiä, sillä ne hoitavat ongelmaa umpimähkään). Kun madot on tunnistettu, eläinlääkäri suosittelee koiranpennulle oikeaa lääkitystä ja annostusta tämän iän, painon ja terveydentilan mukaan.
Koiranpennuissa yleisesti esiintyvät matotyypit
Suolinkaiset ovat suolistoloisia, jotka syövät koiranpennun suolistossa olevaa sulamatonta ruokaa. Ne ovat yleisimpiä ja helposti käsiteltävissä.
- Eläinlääkäri testaa koirasi suolinkaisten tunnistamiseksi.
- Saatat huomata matoja tai madon osia koirasi ulosteissa tai sen hännän ympärillä.
- Koira on saanut tartunnan olemalla kosketuksissa saastuneen ulosteen tai ympäristön kanssa, emonsa maidon kautta tai syömällä tartunnan saaneen jyrsijän, linnun tai hyönteisen.
- Suolinkaisen oireita ovat hidastunut kasvu, anemia, kiilloton turkki, pallomaha ja uneliaisuus. Suuret loistartunnat voivat aiheuttaa oksentelua, ripulia, ruokahaluttomuutta, painonlaskua tai jopa suolitukoksen, joka voi olla tappava.
- Suolinkaiset ovat zoonoottisia, eli ne voivat levitä ihmisten ja eläinten välillä.
Koukkumatoja voidaan saada nielemällä ja saastuneista ympäristöistä. Koiranpennun emo voi myös välittää niitä istukan tai maidon kautta. Koukkumatot "kiinnittyvät" suolen limakalvoon ja syövät koiranpennun verta kilpaillen siten ravintoaineista, joita koira tarvitsee kasvaakseen ja kehittyäkseen kunnolla.
- Ulosteen kelluntatesteillä voidaan tunnistaa aikuiset koukkumadot. Koiranpentua voidaan joutua testaamaan ja hoitamaan useammin kuin kerran.
- Hoitokeino on eläinlääkärin määräämä laajavaikutteinen matolääkitys.
- Koukkumatoja ja koukkumadon osia voi näkyä koiranpennun ulosteessa tai nukkumapaikassa.
- Matojen aiheuttamia oireita ovat heikkous, oksentelu, verinen ripuli, painonlasku ja kiilloton turkki.
- Ihminen voi saada tartunnan ollessaan suorassa kosketuksessa madonmunien kanssa.
Heisimadot ovat pitkiä litteitä matoja, jotka koostuvat useista osista. Jokaisessa osassa on omat lisääntymiselimensä. Kirput ja jyrsijät nielevät munia, jotka sitten kuoriutuvat ja elävät niiden sisällä.
- Koiranpennut saavat heisimatoja nielemällä kirppuja tai syömällä saastunutta raakaa lihaa.
- Heisimadot näyttävät nauhalta tai riisinjyvältä koiranpennun ulosteessa, turkissa peräaukon ympärillä tai siellä, missä pentu nukkuu.
- Peräaukon sisällä liikkuvien matojen takia saatat nähdä koiranpennun raahaamassa takapuoltaan pitkin lattiaa.
- Heisimadot voidaan tunnistaa ulostetestillä. Hoitokeino on eläinlääkärin määräämä injektio tai tabletti.
- Ihmiset voivat saada heisimatoja syömällä saastunutta lihaa tai ympäristöstään.
Piiskamadot elävät ja munivat koiranpennun suolistossa ja paksusuolessa. Niiden ruumis muistuttaa piiskaa – siitä niiden nimi. Paksu pää upottaa itsensä koiranpentuun ja aiheuttaa epämukavuutta.
- Tartunnan merkkejä ovat verinen ripuli, painonlasku ja anemia. Useimmat koirat eivät oireile piiskamadoista, mutta suuri loistartunta voi olla erittäin vakava koiranpennun terveydelle.
- Koiranpennut saavat piiskamatoja ollessaan suorassa kosketuksessa ulosteiden kanssa tai nielemällä matojen munia tai toukkia saastuneilla alueilla.
- Piiskamadot voidaan tunnistaa ulostetesteillä, ja useita testejä ja hoitoja voidaan tarvita.
- Laajavaikutteinen madotus on tavallinen hoitomuoto.
Milloin koiranpennut on madotettava?
Tartunnan saanut koiranpentu voi reagoida loisiin vakavammin kuin aikuinen koira. Madot syövät ravintoaineita, joita koiranpentu tarvitsee kasvuun ja kehitykseen. Siksi koiranpentu tarvitsee ensimmäisen madotuksensa jo hyvin nuorena. Eläinlääkäri laatii aikataulun, joka sopii koiranpennun tarpeisiin ja opastaa sinua koiranpennun madotuksessa.
Paras aika madottaa koiranpentu
Aina kun epäilet, että koiranpennullasi on matoja, on hyvä aika madottaa pentu. Useimmat koiranpennut tarvitsevat ensimmäisen madotuksensa kahden viikon iässä. Monet kasvattajat ja löytöeläinkodit noudattavat madotusohjelmaa siihen asti, kun koiranpentu vieroitetaan ja se on valmis lähtemään uuteen kotiinsa.
Jos et ole varma, onko koiranpentu madotettu kunnolla, varaa viipymättä eläinlääkärin tarkastus aloittaaksesi madotushoidon.
Kuinka koiranpennut voivat päästä eroon madoista?
Onneksi matoja on yleensä helppo käsitellä. Eläinlääkäri määrää ulostetestin määrittääkseen, millaisia matoja koiralla on. Kun ne on tunnistettu, eläinlääkäri määrää madotuslääkkeen ja -aikataulun.
Madotuslääkkeet ovat yleensä laajavaikutteisia lääkkeitä, mikä tarkoittaa, että ne tehoavat moniin matotyyppeihin. Vaihtoehtoja ovat madotustabletit tai -tahnat, nestemäinen koiran madotusaine, suoraan iholle annosteltavat pipetit ja maukkaat herkut. Injektioita käytetään tietyntyyppisiin matoihin.
Yleinen väärinkäsitys on, että yksi madotus estää tulevat madot. Matolääke tappaa kuitenkin vain madotushetkellä esiintyvät madot. Koiranpentu voi joutua kosketuksiin matojen kanssa milloin tahansa, mikä vaatii matolääkkeen käytön jatkamista. Siksi koiranpennun säännöllinen madotusohjelma on olennaisen tärkeä.
Koiranpentujen paras matokuuri. Onko sellaista olemassa?
Valitettavasti ei ole olemassa yhtä parasta matolääkettä koiranpennuille. Lääkitys riippuu käsiteltävistä madoista. Myös koiran ikä, paino ja terveys vaikuttavat. Eläinlääkäri on paras resurssisi koiranpennun tarvitseman matolääkkeen määrittämiseen.
Reseptivapaat matolääkkeet eivät aina ole tehokkaita. Annostus voi olla väärä tai vaikuttavat ainesosat voivat olla tehottomia. Turvallisimmat ja tehokkaimmat matolääkkeet ovat eläinlääkärin suosittelemia.
Mitä voit odottaa koiranpennun madotuksen jälkeen?
Useimmat matolääkkeet ovat erittäin turvallisia, ja niillä on harvoin vakavia sivuvaikutuksia. Saatat kuitenkin huomata joitakin asioita, jotka huolestuttavat sinua. Niistä kannattaa aina keskustella eläinlääkärin kanssa.
- Kuolleita matoja voi olla pennun ulosteessa jopa kaksi viikkoa matokuurin jälkeen, kun madot poistuvat.
- Kun kaikki madot kuolevat kerralla, suolisto voi tulehtua aiheuttaen vatsavaivoja, ripulia tai oksentelua. Koiranpennun kunnon pitäisi palautua normaaliksi 2–3 päivän kuluessa.
Luonnolliset koiranpentujen madotukset
Piimaa on yleinen kotilääke matoja vastaan. Se ei aina ole tarpeeksi tehokas tappamaan kaikkia matoja. Kun madot jäävät käsittelemättä tai hoito on tehotonta, koiranpennun terveys on vaarassa. Eläinlääkärisi päättää parhaan hoitomuodon.
Kahdeksan vinkkiä koiran tulevien matotartuntojen estämiseksi
1. Pidä yllä säännöllistä madotusohjelmaa
2. Pidä rokotukset ajan tasalla
3. Poimi koiranpennun ulosteet heti ja käytä käsineitä
4. Pese kätesi saippualla ulosteiden käsittelyn jälkeen tai kun olet tartunnan saaneen koiranpennun tai eläimen lähellä
5. Tarjoa puhdasta juomavettä päivittäin
6. Älä anna koiranpennun juoda lätäköstä, järvistä ja lammista, joissa voi olla muiden eläinten, lintujen tai hyönteisten ulosteita
7. Rajoita altistumista alueille, joissa liikkuu paljon koiria tai eläimiä, joista mikä tahansa voi olla saanut tartunnan
8. Älä jätä väliin vuosittaisia eläinlääkärikäyntejä – niissä testataan matojen varalta
Aiheeseen liittyviä artikkeleita
Koiranpennun terveydestä huolehtiminen
Näin voit antaa koiralle pillerin Pill Assistin avulla
Jaa sivu