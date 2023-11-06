Milloin ja miten koiranpentu on madotettava?

Onneksi matoja on yleensä helppo käsitellä. Eläinlääkäri määrää ulostetestin määrittääkseen, millaisia matoja koiralla on. Kun ne on tunnistettu, eläinlääkäri määrää madotuslääkkeen ja -aikataulun.

Madotuslääkkeet ovat yleensä laajavaikutteisia lääkkeitä, mikä tarkoittaa, että ne tehoavat moniin matotyyppeihin. Vaihtoehtoja ovat madotustabletit tai -tahnat, nestemäinen koiran madotusaine, suoraan iholle annosteltavat pipetit ja maukkaat herkut. Injektioita käytetään tietyntyyppisiin matoihin.

Yleinen väärinkäsitys on, että yksi madotus estää tulevat madot. Matolääke tappaa kuitenkin vain madotushetkellä esiintyvät madot. Koiranpentu voi joutua kosketuksiin matojen kanssa milloin tahansa, mikä vaatii matolääkkeen käytön jatkamista. Siksi koiranpennun säännöllinen madotusohjelma on olennaisen tärkeä.