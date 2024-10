Pennun kylvettäminen

Kylvetysväli vaihtelee turkin rakenteen mukaan. Lyhyeksi leikattu turkki pestään vain, jos se on likainen. Lyhytkarvaiset pennut on kylvetettävä keskimäärin kaksi kertaa vuodessa, ja pitkäkarvaiset pennut on kylvetettävä noin kolmen kuukauden välein.

Jos koirasi pitää uimisesta, sen turkki on huuhdeltava jälkikäteen. Turkkiin joki- ja merivedestä jäävät hiukkaset voivat aiheuttaa ärsytystä, jota voi ehkäistä huolellisella huuhtelulla.

Aloita kylvettäminen harjaamalla ensin huolellisesti takut pois turkista. Kastele turkki tämän jälkeen kauttaaltaan ja levitä shampoo vaahdottamalla. Varo, ettei sitä pääse koiran silmiin tai korviin. Shampoota tulee käyttää vain tarvittaessa joko terveydellisistä syistä koiranpennun ollessa likainen tai osana turkin- ja ihonhoitoa. Varmista, että käyttämäsi shampoo sopii koirille ja että se ylläpitää turkin terveyttä. Käytä haaleaa vettä ja pennuille tarkoitettua erikoisshampoota välttääksesi ärsytystä ja ihon luonnollisen pH:n epätasapainoa.

Anna sen vaikuttaa muutaman minuutin ajan ja huuhtele sitten runsaalla vedellä. Pää kannattaa huuhtoa viimeiseksi, sillä koira haluaa todennäköisesti ravistaa päänsä kuivaksi.

Pennun kuivaus kylvyn jälkeen

Pyyhi pentua kuivaksi tarmokkaasti kylvyn jälkeen ja pidä se lämpimässä huoneessa, kunnes se on kuivunut kunnolla. Kesällä pennun voi vaihtoehtoisesti taputella kuivaksi puutarhassa tai viedä kävelylle, kunhan se ei pidä mudassa kierimisestä. Hiustenkuivaajaa voi käyttää, jos koira hyväksyy sen, mutta koiran polttamista pitää varoa , ja turkkia pitää harjata samalla.

Tervan puhdistaminen pennun turkista

On tärkeää tietää, että jos koira saa turkkiinsa tervaa, öljypohjaisia puhdistustuotteita ei pidä käyttää, sillä ne ovat erittäin myrkyllisiä. Levitä tervaisille alueille kasviöljyä, anna sen liuottaa tervaa muutaman minuutin ajan ja kylvetä koira.

Pennun kynsien leikkaaminen

Koirilla on tassuissaan kannukset ja kynnet, ja molemmat kasvavat jatkuvasti. Kynsien pitäisi kulua luonnollisesti, mutta jos ne kasvavat liian pitkiksi, ne on leikattava.

Kaikkien pentujen kynsiä on hoidettava asianmukaisesti. Yleisesti ottaen pentujen kynsiä ei tarvitse leikata, mutta jos kuulet ääntä niiden osuessa lattiaan, voit leikata ne. Pyydä eläinlääkäriä näyttämään parhaat menetelmät.

Pennun harjaaminen ja kampaaminen

Ihmisten hiusten tavoin koirien karvat kasvavat ja kuolevat. Ulkokoirilla on karvanlähtö kahdesti vuodessa (keväällä ja syksyllä) päivänvalon muutosten mukaisesti. Valonmäärän muutokset eivät vaikuta yhtä paljon sisäkoiriin, joten niillä on karvanlähtöä läpi vuoden, ja se lisääntyy kahdesti vuodessa – keväällä ja syksyllä. Säännöllinen harjaus ja kylvetys auttaa poistamaan irtonaista karvaa. Harjausväli ja käytettävät välineet vaihtelevat turkin tyypin mukaan.

Pentujen harjaaminen, kun turkki on leikattu lyhyeksi

Vaikka lyhyeksi leikattu turkki ei edellytä säännöllistä hoitoa, sitä on harjattava toisinaan. Kuollut iho ja karvat irtoavat, kun turkkia harjataan vastakarvaan kumiharjalla. Irronneet karvat voidaan sitten poistaa käyttämällä harjaksellista harjaa koko kehoon karvojen suuntaisesti. Viimeistele lisäämällä turkin kiiltoa kostealla säämiskäliinalla.

Hoitaminen, kun pentu on lyhyt- tai keskipitkäkarvainen

Näitä koiria pitää harjata useammin – vähintään kerran viikossa – sillä niiden pohjavillasta ja päällikarvasta koostuva turkki on tiheä. Käytä kevyempää harjaa ja harjaa vastakarvaan irrottaaksesi mahdollisimman paljon kuollutta karvaa ja ihoa sekä pohjavillaa. Tämän jälkeen voit käyttää harjaksellista harjaa karvojen suuntaisesti poistaaksesi irtonaiset karvat ja ihon.

Häntään ja tassuihin voidaan käyttää harvaa kampaa. Karkeakarvaisten koirien turkki on trimmattava neljä tai viisi kertaa vuodessa trimmausveitsellä ja peukalolla. Se ei ole kivuliasta, jos se tehdään oikein, karvanmyötäisesti.

Pitkäkarvaisten pentujen harjaaminen

Vaikka pitkäkarvainen turkki on kaunis, se edellyttää päivittäistä harjausta. Tämä voi viedä jopa tunnin päivässä esimerkiksi afgaaninvinttikoiran tapauksessa. Käytä kevyempää harjaa ja poista takut harjaamalla karvanmyötäisesti. Koska karvat ovat pitkät, saatat kiskoa ihoa, joten varo satuttamasta pentua.

Harjaksellisen harjan avulla voit lisätä esimerkiksi yorkshirenterrierin tai afgaaninvinttikoiran silkkisen turkin kiiltoa.

Metallilankaharjan avulla voit poistaa koiran turkista epäpuhtauksia, jos koiralla on runsas aluskarvoitus, kuten pitkäkarvaisella skotlanninpaimenkoiralla.

Kinnerten takana olevien karvojen takkujen avaamiseen voidaan käyttää harvaa kampaa.

Kaikki turkin hoitoon käytettävät välineet on puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen ja niitä on säilytettävä kuivassa paikassa. Ehkäise metallilankaharjan ruostuminen pyyhkimällä se hyvin ja hankaamalla sitä kasviöljyllä kostutetulla liinalla.