Royal Canin accompagne les courses de chiens de traineau depuis plus de 40 ans, et perpétue cette tradition en devenant partenaire de La Grande Odyssée VVF en créant le Trophée Royal Canin.

Partenaire historique des courses de chiens de traineau depuis plus de 40 ans, Royal Canin sera partenaire de La Grande Odyssée VVF 2023 qui se déroulera du 07 au 19 janvier 2023. Cette course mythique rassemblera pas moins de 600 chiens et leurs équipiers humains sur les chemins enneigés de 12 stations de la région Auvergne-Rhônes-Alpes. Pour cette occasion, le Trophée Royal Canin sera remis lors des 3 premières étapes, à savoir Megève le 08 janvier, la Chapelle d’Abondance le 09 janvier, ainsi que Bernex le 10 janvier.

Royal Canin, expert de la santé par la nutrition, n’a de cesse d’innover pour formuler les solutions nutritionnelles les plus précises, adaptées aux besoins hors normes de ces chiens athlètes. En effet, un chien de traineau peut brûler jusqu’à 12 000 calories en une journée, selon la distance parcourue et les conditions météorologiques. C’est notamment en se basant sur ces exigences que Royal Canin a créé la gamme Sporting Life, pour tous les chiens sportifs, afin d’améliorer leur résistance à l’effort et leur performance globale.

Pour célébrer ce partenariat, nous organisons un jeu concours via notre page Instagram du 03 novembre au 30 novembre 2022, vous permettant de gagner un séjour de 2 jours à Megève, afin d’être aux premières loges pour vivre cette aventure canine et humaine extraordinaire.

Rendez-vous sur notre compte Instagram > ICI