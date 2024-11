Royal Canin, partenaire officiel “santé animale” de La Grande Odyssée VVF 2025, vous fait vivre l’édition 2025 au plus près de la musheuse Elsa Borgey, championne de France de traîneau à chiens en 2022.



Plus qu’une course mythique, La grande Odyssée VVF est une aventure partagée par une équipe unique : les mushers et leurs chiens, qui tels des athlètes, vont donner le meilleur d’eux-mêmes du 11 au 23 janvier sur les pistes enneigées de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Dès le 12 janvier, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux pour suivre Elsa Borgey, qui prendra le départ de cette course. Vous découvrirez cette relation exceptionnelle entre Elsa et ses chiens mais aussi comment elle les prépare, comment elle les nourrit et tous les soins qui leur sont prodigués avant, pendant et après les étapes pour leur bien-être et leur santé.



Et pour célébrer La Grande Odyssée VVF 2025, nous lançons un jeu concours sur notre page Instagram du 28 novembre au 8 décembre2024, pour gagner un séjour pour 2 personnes à Megève (2 nuits en demi-pension), et être aux premières loges pour vivre cette aventure canine et humaine extraordinaire.



Convaincu que les performances sportives et la santé des chiens sont intrinsèquement liées à la qualité nutritionnelle de leur alimentation, cette course historique représente une occasion unique pour Royal Canin de célébrer sa passion pour les chiens, son dévouement envers leur santé et leur performance, et de réaffirmer son engagement continu en faveur du bien-être animal.