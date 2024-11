L’identification des chats et des chiens est un enjeu crucial pour la protection et le bien-être des animaux de compagnie. Pour autant, on constate qu’aujourd’hui, plus d’un chat sur 2 n’est pas encore identifié en France.

L’I-CAD lance cette année la quatrième édition de la « Semaine Nationale de l’Identification des chiens et des chats » du 6 au 12 juin 2022, avec le soutien de Royal Canin.

Cet évènement a pour objectif de fédérer les Français et les professionnels de la filière « Animaux Domestiques » autour des enjeux de l’identification des chiens et des chats en amont de la période estivale qui connait chaque année un pic du nombre d’abandons.L’enjeu est crucial pour faire de l’identification des chiens et des chats un réflexe pour tout possesseur. Et les chiffres l’attestent : toutes les 8 minutes, une déclaration de perte de chat a été enregistrée par le Fichier National en 2021. Grâce à l’identification, plus de27 000 chats et 12 500 chiens ont été retrouvés et récupérés per leur propriétaire en 2021.

Participez au LIVE INSTA dédié à ce sujet

Dimanche 5 juin à 20h

Royal Canin vous invite à suivre son live en collaboration avec I-CAD, qui se déroulera le dimanche 5 juin à partir de 20 heures sur le compte Instagram de Royal Canin.

Céline Gomis, Responsable des Relations Clients au Fichier National I-CAD, répondra à toutes vos questions sur l'identification et ses nombreux bénéfices quand on est possesseur de chat.