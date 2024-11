Oui, les glucides ont un intérêt nutritionnel pour les chats et les chiens

Tout d’abord, rappelons que les glucides simples – aussi appelés « sucres rapides », car ils sont rapidement digérés et absorbés par l'organisme –, n’entrent pas dans la composition des aliments secs proposés par Royal Canin. Au contraire, c'est l'amidon – qui est un « sucre lent » – et les fibres, donc des glucides complexes, qui sont les véritables alliés de nos fidèles compagnons et donc utilisés par Royal Canin.

Vous l'ignoriez peut-être, mais ces glucides complexes possèdent un intérêt nutritionnel véritable pour nos chats et nos chiens. L'amidon, en particulier, offre une source d'énergie facilement assimilable pour leur organisme. Pour en savoir plus sur le rôle des glucides dans le régime alimentaire des chiens et chats, écoutez notre podcast.

Mais les surprises ne s'arrêtent pas là ! Les fibres, souvent sous-estimées, jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement du système digestif. Elles stimulent le transit intestinal et maintiennent une flore intestinale saine, contribuant ainsi au bien-être général des carnivores domestiques

Les chats et les chiens digèrent-ils mal les glucides ?

Plongeons ensemble dans les eaux troubles du passé pour comprendre l'origine de cette croyance.

Il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, lors de la domestication des chiens, leur ADN a subi des évolutions remarquables, entraînant des changements morphologiques significatifs. Désormais, nos fidèles compagnons sont capables de digérer des glucides, notamment l'amidon, à condition qu'il soit correctement cuit. C'est pourquoi Royal Canin accorde une attention particulière à la cuisson de ses croquettes. Et nos félins, me direz-vous ? Des découvertes archéologiques en Chine, datant de 5 000 ans, ont prouvé qu'ils consommaient déjà de l'amidon à travers des céréales telles que le millet. Fascinant, n'est-ce pas ?



Et si on s’intéressait à l’idée reçue du lien entre les glucides et l’obésité ?

L'une des principales causes d'embonpoint chez nos chats et nos chiens réside dans une alimentation trop riche en calories par rapport à ses besoins, associée à un manque d'exercice physique. Ce sont les lipides, les graisses, qui fournissent le plus de calories. La quantité de nourriture, la stérilisation et le manque d'activité physique sont également des facteurs clés dans la prise de poids. C'est pourquoi Royal Canin s'efforce de maintenir un équilibre parfait des nutriments dans leurs recettes.

Et voici une autre révélation : l'obésité peut favoriser le développement du diabète sucré, notamment chez les chats. La sédentarité et même l'âge sont autant de facteurs de risque pour cette maladie.

En résumé, les glucides complexes se révèlent être de véritables atouts dans l'alimentation de nos précieuses boules de poils. Oui, l'amidon est parfaitement digéré par nos chats et nos chiens, à condition d'être cuit avec soin. Non, il ne prédispose ni à l'obésité ni au diabète. Alors, continuons d'explorer ensemble les mystères de la nutrition animale et offrons à nos compagnons une alimentation équilibrée, riche en surprises et en bienfaits cachés.