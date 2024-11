Royal Canin partenaire de la 9ème édition de la Lekkarod

Une course spectaculaire

Créée en 2015, la Lekkarod, mythique course de chiens de traîneaux à étapes se déroule cette année, du 20 au 24 mars 2024. Dans le décor somptueux que nous offrent les Alpes, des mushers venus de toute l’Europe se retrouvent pour une compétition placée sous le signe du respect des hommes, des chiens et de la nature. Une aventure menée par une équipe de bénévoles passionnés.



Une belle façon de découvrir ou redécouvrir un évènement où l’émotion, la passion et la complicité homme/chien sont les maîtres-mots en ligne avec les valeurs de Royal Canin ; car la pratique des sports de traîneau ne peut se concevoir sans un parfait respect de l’animal ni une complicité totale entre les chiens et leur maître. Tout repose sur la motivation des chiens, leur envie de courir et de se dépasser. Il est donc fondamental que le musher ait une relation de confiance parfaite avec ses chiens, en particulier les chiens de tête.

Ces chiens sont incroyables et uniques !

Capables de courir plus de 160 kilomètres/jour soit l’équivalent de 4 marathons en une seule journée, ces chiens entrainés, sont de véritables athlètes à quatre pattes. Leurs besoins énergétiques peuvent nécessiter jusqu'à sept fois plus de calories qu'un chien de compagnie à l’activité modérée. Derrière leurs incroyables capacités, il y a des besoins uniques que Royal Canin accompagne avec une gamme d’aliments spécialement conçus pour répondre à ses spécificités.

Ces solutions nutritionnelles répondant aux besoins spécifiques de ces sportifs de haut niveau ont été développées grâce à une étroite collaboration avec des professionnels du monde canin, parmi lesquels éleveurs, mushers, vétérinaires et institutions. C’est avec la même science, connaissance et le même respect de l’animal que Royal Canin propose plus de 450 formules répondant de manière la plus précise aux besoins nutritionnels de chaque animal.

La gamme Sporting Life, Sporting Life Energy 4300, Sporting Life Energy 4800 et Sporting Life Agility 4100 L, a notamment été conçue pour tous les chiens sportifs, afin d’améliorer leur résistance à l’effort et leur performance globale. Comme les professionnels faites-nous confiance.

#IncrediblyUnique