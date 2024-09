Rendez-vous à Planète Chiens les 28 et 29 septembre 

Tendres et mystérieux, nos chats illuminent nos vies et celles de nos proches. La Semaine du Chat de Royal Canin est une occasion unique pour en apprendre davantage sur les besoins de votre chat, partager des conseils d’experts et profiter d’offres exclusives.

Pourquoi célébrer la Semaine du Chat ?

Bien plus qu’un simple événement, c’est un moment privilégié pour sensibiliser et accompagner les propriétaires de chats sur l’importance de prendre soin de leurs compagnons à quatre pattes. En participant à cet événement, vous aurez l’opportunité d’approfondir vos connaissances sur les comportements et besoins spécifiques de votre chat.

Nous croyons que chaque chat mérite une vie heureuse et saine, et la Semaine du Chat est l’occasion parfaite pour vous qui vivez avec un ou plusieurs chats à la maison, de découvrir de nouvelles façons d’enrichir la vie de vos compagnons et de renforcer le lien unique que vous partagez avec eux.

L’importance de la nutrition pour le bien-être des chats

La nutrition joue un rôle crucial sur la santé et le bien être des chats. Une alimentation adaptée à chaque étape de la vie de votre chat, à ses besoins spécifiques et à ses préférences est essentielle pour garantir une vie longue et en bonne santé.

Pendant la Semaine du Chat, nous mettrons en lumière l'importance d’une nutrition adaptée et comment celle-ci peut influencer positivement la santé de votre chat.

En magasin, des conseillers vous expliqueront comment choisir les meilleurs aliments pour votre chat en fonction de son âge, de son style de vie et de ses besoins spécifiques. Vous apprendrez également comment une alimentation de qualité peut prévenir certains problèmes de santé courants chez les chats et contribuer à leur bien-être général.

Profitez d’offres exclusives jusqu'à 8€ de réduction immédiate*

Pour célébrer la Semaine du Chat, Royal Canin propose des promotions exclusives dans ses magasins partenaires, avec des réductions pouvant aller jusqu'à 8€ selon les produits. C’est l’occasion idéale pour découvrir nos gammes d’aliments dédiés aux chats et bénéficier de conseils personnalisés pour choisir le meilleur pour votre compagnon. Ne manquez pas cette opportunité de faire plaisir à votre chat tout en prenant soin de sa santé !