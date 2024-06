Tout ce que vous devez savoir sur la race



Le british shorthair est un félin idéal et un excellent choix pour les nouveaux possesseurs de chat. Son pelage incroyablement doux est la première de ses nombreuses caractéristiques attrayantes (et se décline en 100 motifs et combinaisons de couleurs différents !), suivi de ses grands yeux ronds, pour le moins captivants.

Esprit indépendant, le chat british shorthair est calme et timide : typiquement britannique ! Remarquable en tout point, la race est très fidèle à ses possesseurs et chaleureuse, malgré une certaine indépendance. Le chat british shorthair est même parfois adorablement maladroit. Disons simplement qu'il ne gagnera pas de prix d'agilité de sitôt. Ce sont des aspects comme ceux-ci qui le rendent encore plus attachant. Ce chat n'atteint pas sa maturité physique avant l'âge de trois ans au moins, voire cinq ans.

On pourrait décrire le british shorthair comme plus doux et moelleux que svelte et puissant, mais peu importe : le british shorthair a une personnalité qui peut se révéler comique. Imaginez cela, pour un chat ! L'énergie du chaton de la première année s'estompera au cours de la deuxième année, et les mâles adultes sont généralement plus actifs que leurs congénères féminines, mais dans l'ensemble, c'est un animal de compagnie formidable à adopter à n'importe quelle étape de sa vie ou de la vôtre.