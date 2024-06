Les LaPerms sont des chats actifs et extravertis qui aiment être avec vous et participer à tout ce que vous faites. Ce sont des chats gentils et dévoués qui recherchent le contact humain.

Leur nature affectueuse signifie qu’ils s’entendent bien avec les enfants et les autres animaux de compagnie, ce qui en fait un compagnon idéal au sein de la famille.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)