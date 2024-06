Le manx est un chat très calme et très intelligent. C'est un chat qui s'intéresse aux gens et tisse des liens étroits avec sa famille. Ils s'entend bien avec les enfants et les autres animaux, lorsque les présentations sont faites correctement.

Ce chat serein et calme a beaucoup d'affection à donner et n'aime pas rester seul pendant de longues périodes. S'il doit rester seul à la maison, envisagez de prendre un deuxième manx pour lui tenir compagnie.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)